„Nici măcar nu era bogat”: Testamentul care a șocat Wall Street-ul

La un secol după moartea sa, se confirmă că cea mai mare bogăție nu este întotdeauna ceea ce deții, ci ceea ce poți „mișca” cu banii.

Wall Street se temea de el mai mult decât de președinți. Când suna el, căile ferate se unesc. Când se încruntă, bancherii își schimbă tonul.

Și când în 1907 Statele Unite s-au apropiat de haos economic, nu au așteptat guvernul. L-au așteptat ​​pe J.P. Morgan.

Timp de decenii, nimeni nu a pus la îndoială poziția sa de cel mai puternic om din economia americană. El era bancherul care decidea care companii vor supraviețui, care se vor prăbuși și care vor deveni următorul gigant industrial.

El este omul din spatele creării General Electric, orchestrând nașterea US Steel și transformând Wall Street într-un centru financiar global.

Dar când moare în primăvara anului 1913, într-un hotel luxos din Roma, rămâne o ultimă întrebare.

Cât de bogat era omul care părea să aibă întreaga economie americană în mâinile sale? Răspunsul îi va surprinde pe toți.

Testamentul pe care nimeni nu-l aștepta

Averea sa personală este estimată la aproximativ 80 de milioane de dolari. La prețurile de astăzi, puțin peste 2 miliarde de dolari. O sumă de neimaginat pentru majoritatea oamenilor. Dar nu și pentru J.P. Morgan.

Dezvăluirea provoacă jenă pe Wall Street. Omul pe care toată lumea îl considera conducătorul absolut al capitalismului american este departe de a fi cel mai bogat om al timpului său. John D. Rockefeller are o avere de multe ori mai mare , în timp ce Andrew Carnegie îl depășește cu mult. Alți industriași aveau averi și mai mari.

Când a fost informat despre mărimea moștenirii, Rockefeller comentează cu cinismul său obișnuit: „Nici măcar nu era bogat!”

Expresia rămâne în istorie nu pentru că este corectă la propriu, ci pentru că dezvăluie unul dintre cele mai mari paradoxuri din istoria capitalismului.

Omul care nu avea nevoie să fie cel mai bogat

J.P. Morgan nu acumulează averi personale incredibile precum marii industriași ai timpului său. El face ceva mult mai inteligent. Controlează fluxul de bani . Și îl transformă în influență.

În loc să cumpere fabrici, el controlează băncile care le finanțează. În loc să construiască el însuși afaceri, organizează fuziuni, restructurează companii și dirijează capitalul european care ajunge în Statele Unite.

El decide cine se va împrumuta, cine se va extinde, cine va supraviețui și cine va dispărea.

Adevărata putere a lui Morgan nu constă în contul său bancar personal. Constă în faptul că întreaga economie depinde de deciziile sale.

Când a jucat rolul unei Bănci Centrale

În toamna anului 1907, America se afla în pragul dezastrului economic.

Băncile se prăbușesc. Deponenții stau la coadă pentru a-și retrage economiile de-o viață, piața bursieră se prăbușește vertiginos, iar țara încă nu are o Rezervă Federală.

J.P. Morgan preia inițiativa. Îi adună pe cei mai importanți bancheri din New York în biblioteca sa personală și, conform relatărilor istorice, îi presează să nu plece până când nu se pun de acord asupra unui plan comun de salvare.

Peste noapte, se mobilizează cantități uriașe de capital privat, iar panica încetează. Sistemul bancar este salvat.

Pentru mulți istorici, acesta este momentul în care un bancher privat acționează ca Banca Centrală neoficială a Statelor Unite.

Criza din 1907 avea să ducă în cele din urmă la crearea Rezervei Federale în 1913, tocmai pentru că Washingtonul și-a dat seama că niciun stat nu se putea baza pe o singură persoană pentru a se salva.

Cea mai mare moștenire a sa

Cea mai mare moștenire a lui J.P. Morgan nu sunt banii pe care îi lasă moștenitorilor săi.

Este modelul de putere pe care îl creează. Dovedește că în capitalismul modern, cea mai puternică persoană nu este neapărat cea care deține cei mai mulți bani.

El este cel care decide încotro se vor îndrepta. Acest model continuă să definească funcționarea sistemului financiar global mai bine de un secol mai târziu.

De la JP Morgan la Jamie Dimon

Povestea devine și mai interesantă dacă ne uităm la Wall Street-ul de astăzi.

JPMorgan Chase succesorul istoric al JPMorgan Chase, nu este doar cea mai mare bancă din Statele Unite.

Sub conducerea lui Jamie Dimon, aceasta evoluează într-una dintre cele mai puternice instituții financiare pe care lumea le-a cunoscut vreodată și este acum aproape de o etapă istorică: să ajungă prima bancă din istorie cu o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari.

Poate că aici se află, în cele din urmă, răspunsul la comentariul ironic al lui Rockefeller.

Testamentul lui J.P. Morgan poate că nu a impresionat prin dimensiunea averii sale personale. Însă adevărata sa moștenire nu a fost scrisă în conturile sale bancare, ci în modul în care a schimbat pentru totdeauna modul în care funcționau piețele.

La mai bine de un secol de la moartea sa, numele său încă își are prezența pe Wall Street , dovedind că cea mai mare bogăție nu este întotdeauna ceea ce deții, ci ceea ce poți schimba cu ea.

Surse folosite: Morgan: American Financier” -de Jean Strouse, The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance- de Vincent Caross, J.P. Morgan: The Man Who Dominated Wall Street” ,The Life and Times of J. Pierpont Morgan- de John Franch și”J.P. Morgan’s Way”,Naftemporiki, FT, WSJ