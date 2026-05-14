Nicolás Maduro împarte o celulă cu 18 deținuți, spune fiul său

Nicolas Maduro și soția sa Cilia Flores când au fost aduși la New York. Foto: HZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nicolás Maduro, care este încarcerat în Statele Unite, trebuie să împartă o celulă cu alți 18 deținuți, a spus fiul fostului lider venezuelean, potrivit DPA.

Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, au fost capturați la domiciliul lor din Caracas de către forțele speciale americane pe 3 ianuarie și duși la New York pentru a răspunde în fața justiției pentru acuzații penale, printre care conspirație la narcoterorism.

Cei doi au pledat nevinovat și sunt închiși în Brooklyn, în așteptarea procesului.

Nicolás Maduro Guerra, singurul fiu al lui Maduro, a declarat revistei germane Der Spiegel într-un interviu publicat miercuri că și rapperul american Tekashi 6ix9ine a fost deținut pentru scurt timp în aceeași celulă după ce a încălcat condițiile de eliberare condiționată.

Fiul său în vârstă de 35 de ani, cunoscut sub numele de „Nicolasito”, a respins, de asemenea, acuzațiile, descriind cazul ca fiind motivat politic și negând că familia sa ar avea vreo legătură cu drogurile sau terorismul.

Maduro Guerra a spus că operațiunea militară americană a venit ca o surpriză pentru familia sa și pentru guvernul venezuelean, în ciuda tensiunilor crescânde cu administrația președintelui Donald Trump înainte de atacul din 3 ianuarie.

El a afirmat că Venezuela și-a supraestimat propria putere și nu a făcut suficient pentru a-l proteja pe tatăl său.

Fiul lui Maduro a respins, de asemenea, afirmația lui Trump potrivit căreia SUA ar fi preluat efectiv controlul asupra afacerilor guvernamentale din Venezuela după capturarea lui Maduro.

El a spus că măsurile actuale, inclusiv o lege de amnistie și deschiderea sectorului petrolier, sunt inițiative venezuelene, adăugând totodată că țara este în continuare socialistă, dar că trebuie să facă concesii.