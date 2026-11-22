Am crescut practic sub ochii oamenilor, iar fiecare etapă a venit cu lecțiile ei. Am învățat să accept că nu poți mulțumi pe toată lumea, că există perioade foarte bune, dar și momente în care trebuie să ai răbdare și să ai încredere în tine. Cred că cel mai important lucru pe care l-am câștigat este că astăzi mă cunosc mult mai bine, știu ce îmi doresc și am mai mult curaj să îmi asum propriile alegeri. Muzica a fost școala mea în foarte multe privințe. Și totul cu mult sprijin de la familia mea, echipa mea, de la soțul meu și cu multă credință în Dumnezeu.

– Aveți 27 de ani și sunteți în industria muzicală de la 14 ani. Practic, ați crescut odată cu această industrie. V-a maturizat această experiență? – Nicole Cherry: M-a maturizat în foarte multe feluri, poate chiar mai repede decât mi-aș fi imaginat. Am intrat în această industrie când eram încă un copil și am învățat foarte devreme ce înseamnă responsabilitatea, disciplina, munca și expunerea publică.

Primul ei show de la Sala Palatului își are inspirația într-una dintre cele mai importante voci ale culturii românești, Maria Tănase. Concertul are ca suport albumul cu același nume, lansat pe 25 septembrie, chiar în ziua în care s-a născut celebra cântăreață. „Maria Tănase reprezintă pentru mine una dintre cele mai puternice personalități artistice pe care le-a avut România. Este genul de artist care nu doar interpreta o piesă, ci reușea să transmită o lume întreagă prin vocea și prezența sa. O descopăr și o redescopăr pe măsură ce mă apropii de muzica ei, iar lucrul acesta a fost fascinant în procesul de realizare a albumului”, spune Nicole.

„Mi se pare important ca tinerii să aibă acces la muzica Mariei Tănase, nu ca la ceva ce trebuie ascultat din obligație, pentru că face parte din patrimoniul cultural, ci pentru că este o muzică care încă poate emoționa”, spune artista Nicole Cherry, într-un interviu pentru publicul HotNews. Artista pregătește pe 24 noiembrie primul ei show la Sala Palatului, „INFINIT”, un proiect inspirat de personalitatea și muzica artistei legendare românești.

– Care au fost cele mai mari provocări sau etape dificile ale acestui parcurs încă de când erați mică?

– Una dintre cele mai mari provocări a fost să găsesc echilibrul între copilărie și responsabilitățile pe care le presupunea cariera. În timp ce alți copii aveau un program mai liber, mai flexibil, cu activități specifice copilăriei, eu aveam repetiții, înregistrări, filmări, concerte și foarte multe lucruri de învățat.

Nu am regrete, simt că am făcut ce trebuia, pentru că am făcut din suflet, natural, fără să fiu obligată de cineva. Apoi, pe măsură ce am crescut, au apărut alte provocări: presiunea de a rămâne relevantă, schimbările din industrie, așteptările publicului și dorința de a evolua fără să pierd ceea ce mă definește.

Schimbări mari în ceea ce privește echipele cu care lucram, am avut chiar un moment în care am pierdut acces la o parte din munca mea. Nu a fost ușor, dar am știut că trebuie să mă țin de calea mea. Au existat și momente în care a trebuit să învăț să gestionez părerile celor din jur și să nu las fiecare comentariu să mă afecteze. Fiecare etapă m-a ajutat să devin omul și artista care sunt astăzi.

„Accesul la social media și expunerea vin și cu o competiție foarte mare”

– După atâția ani petrecuți în industria muzicală din România, aveți suficientă experiență cât să vedeți lucrurile și dincolo de entuziasmul începutului. Ce vă place cel mai mult la industria muzicală de la noi și ce ar trebui să se schimbe?

– Îmi place că avem foarte mult talent și că muzica românească a devenit din ce în ce mai diversă. Avem artiști cu identități puternice, producători foarte buni și oameni creativi care reușesc să construiască proiecte la nivel internațional. Mă bucur să văd că muzica românească este ascultată dincolo de granițe și că există tot mai mult curaj în zona creativă. Cred însă că ar trebui să avem mai multă răbdare cu artiștii și cu proiectele lor. Uneori, lucrurile sunt judecate foarte repede, în funcție de rezultate imediate, cifre sau tendințe. Sunt însă și artiști care își permit să-și dea voie să se exprime și să fie ei înșiși, fără presiunea cifrelor sau așteptarea unor rezultate. Se simte nevoia acestor proiecte construite în timp și de creația muzicii ce nu urmărește neapărat un succes instant. Cred că industria are nevoie atât de hituri, cât și de proiecte care construiesc ceva pe termen lung.

– Este ușor să-ți construiești un nume în muzică în România anului 2026?

– Nu cred că este neapărat ușor, chiar dacă din exterior poate părea că astăzi ai mai multe oportunități decât în trecut. Social media îți oferă acces direct la public, poți să lansezi muzică independent și poți să ajungi la foarte mulți oameni, fără să treci neapărat prin toate etapele clasice ale industriei.

Poți să devii cunoscut mai ușor. Însă pentru a rămâne relevant, pentru a deveni un artist recognoscibil, implică muncă, efort și e nevoie de timp să confirme că ai reușit. Accesul la social media și expunerea vin și cu o competiție foarte mare. Sunt foarte mulți artiști, foarte mult conținut și o viteză incredibilă cu care se schimbă lucrurile.

Cred că este relativ ușor să atragi atenția pentru o perioadă scurtă, dar este mult mai greu să construiești o carieră, să ai o identitate și să rămâi relevant fără să te pierzi în toate aceste tendințe. Pentru mine, succesul nu înseamnă doar o piesă care devine virală, ci capacitatea de a avea o relație reală cu publicul și de a continua să faci muzică în care crezi. Tocmai de la a acea piesă virală începe greul: ce urmează, care este brandul tău, care sunt valorile în care crezi, cum faci să ajungi la oameni ca artist, nu doar să ajungă la ei muzica ta.

„Maria Tănase, o femeie care și-a construit propriul drum”

Maria Tănase. FOTO: Profimedia

– Ați pornit de la muzica pop, iar acum, prin albumul „INFINIT”, explorați un univers muzical diferit, mult mai apropiat de rădăcinile muzicii românești. Cum a fost această transformare?

– Simt că este o evoluție foarte firească pentru mine. Nu a fost o decizie de a mă îndepărta de muzica pop sau de ceea ce am făcut până acum, ci mai degrabă dorința de a descoperi alte părți ale mele și de a-mi da voie să experimentez.

Am început să cânt la 14 ani și, de atunci, am trecut prin foarte multe experiențe care m-au schimbat și ca om, și ca artist. Este normal ca toate aceste lucruri să se reflecte și în muzica mea.

„INFINIT” a venit dintr-o nevoie de explorare, de reconectare cu muzica românească și cu o parte din identitatea noastră culturală. A fost o experiență care m-a provocat să ies din zona în care oamenii erau obișnuiți să mă asculte și să descopăr alte forme de expresie. Cred că nu trebuie să îți pui singur limite. Nu vreau să fiu definită de un singur gen muzical. Vreau să pot face muzică în care mă regăsesc, indiferent de direcția în care mă duce inspirația.

– „INFINIT” este, în esență, un omagiu adus Mariei Tănase. Ce reprezintă ea pentru dumneavoastră? Când ați descoperit-o cu adevărat și ce v-a impresionat cel mai mult la personalitatea și la povestea ei?

– Maria Tănase reprezintă pentru mine una dintre cele mai puternice personalități artistice pe care le-a avut România. Este genul de artist care nu doar interpreta o piesă, ci reușea să transmită o lume întreagă prin vocea și prezența sa. O descopăr și o redescopăr pe măsură ce mă apropii de muzica ei, iar lucrul acesta a fost fascinant în procesul de realizare a albumului.

M-a impresionat foarte mult forța ei artistică, felul în care își asuma ceea ce era și intensitatea cu care trăia muzica. Avea o personalitate puternică și o autenticitate greu de egalat. Dincolo de repertoriul extraordinar, am descoperit o femeie care și-a construit propriul drum și care a reușit să transforme muzica tradițională într-o expresie artistică universală. Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care rămâne atât de actuală. Când eram mică, am crescut ascultând muzica diversă, pentru că tata iubește muzica și m-am conectat la artiști din toate colțurile lumii, genuri muzicale diferite. De asemenea, din partea mamei, provin dintr-o familie de lăutari, deci simt mereu în mine o dorință aprinsă să explorez muzica.

„Tot albumul are ca sursă principală recunoștința față de Maria Tănase”

– Cum v-ați documentat despre universul Mariei Tănase? Ce ați înțeles despre muzica ei pe măsură ce ați început să o ascultați?

– Am ascultat foarte mult repertoriul, am urmărit interpretările sale și am încercat să înțeleg ce se află în spatele fiecărei piese. Cred că atunci când asculți muzica Mariei Tănase doar ca spectator, te impresionează vocea și emoția.

Dar când începi să o studiezi din perspectiva unui artist, descoperi mult mai multe nuanțe. Am citit cărți despre ea și viața ei, orice fel de material care mi-a picat în mână și care mă conecta și mai mult la ea. Atât de mult am citit despre ea și i-am ascultat muzica, încât am și visat-o.

Am simțit-o și mai aproape de mine. Am înțeles cât de mult contează autenticitatea și cât de important este să nu cânți doar corect, ci să simți fiecare vers. În muzica ei există bucurie, dor, iubire, suferință, ironie, viață. Toate aceste emoții sunt atât de prezente în interpretările sale, încât ai senzația că fiecare cântec este o poveste trăită. Astăzi o văd ca pe un artist complet, cu o identitate extraordinară și cu o moștenire care merită redescoperită de fiecare generație.

– Cum ați ales cântecele care se regăsesc pe album? Există un fir roșu care le leagă sau fiecare a avut o poveste aparte?

– Tot albumul are ca sursă principală recunoștința față de Maria Tănase, lucru care se simte cel mai bine în piesa „Pasăre Măiastră”, dar și în „Infinit”, care îi sunt dedicate. „Habar n-ai tu” și „Văleleu” sunt titluri ale unor piese din repertoriul ei, dar cărora le-am dat altă direcție. Spectacolul „INFINIT” este despre ce păstrăm ca să nu ne pierdem și sper că și prin acest album să existe o contribuție în acest sens.

– Maria Tănase este un nume uriaș pentru muzica românească, dar cât de prezent credeți că mai este astăzi în cultura muzicală a generației tinere?

– Există tineri care o cunosc și care îi ascultă muzica, dar sunt și foarte mulți care poate nu au avut încă ocazia să descopere cu adevărat cine a fost Maria Tănase. Și tocmai de aceea, prin acest spectacol, mi-am propus să o aduc în atenția mai multor generații.

Nu putem vorbi despre identitatea muzicală românească fără să vorbim despre artiștii care au construit-o. Mi se pare important ca tinerii să aibă acces la muzica ei, nu ca la ceva ce trebuie ascultat din obligație, pentru că face parte din patrimoniul cultural, ci pentru că este o muzică extraordinară, care încă poate emoționa. Mi-ar plăcea să le stârnesc această curiozitate și să îi fac pe cât mai mulți oameni să se întoarcă la muzica ei sau să o descopere.

„Un omagiu înseamnă și să arăți că muzica unui artist continuă să inspire”

Nicole Cherry. FOTO: Arhiva personală

– Cum vedeți transformarea unei muzici autentice și profund românești într-una cu influențe moderne?

– Muzica autentică are capacitatea de a trece dincolo de timp și de generații. O putem face să ajungă la oameni noi tocmai prin felul în care o reinterpretăm și o aducem în prezent. Pentru mine, provocarea a fost să găsim acel echilibru între sonoritatea contemporană și emoția originală a cântecelor. Am vrut să păstrăm ceea ce le face speciale, dar să le oferim și o perspectivă nouă, care să fie relevantă pentru publicul de astăzi. Este o întâlnire între două lumi care, de fapt, nu sunt atât de îndepărtate. Și cred că muzica nu ar trebui să aibă granițe, atât timp cât există respect și autenticitate în ceea ce faci.

– Ce le-ați spune celor care cred că astfel de proiecte riscă să altereze esența muzicii Mariei Tănase, în loc să-i aducă un omagiu?

– Pot înțelege că există și această opinie, dar când vine vorba de spectacolul pe care îl construim, atât eu, cât și echipa mea, muzicienii cu care lucrez, avem mare grijă să existe respect față de moștenirea Mariei Tănase și să nu existe vreun moment în timpul concertului în care să își pună cineva problema că esența ei este alterată. Tocmai din respect pentru ea am abordat proiectul cu foarte multă atenție. Până la urmă, un omagiu înseamnă și să arăți că muzica unui artist continuă să inspire, chiar și la atât de mulți ani distanță.

– Este întoarcerea la moștenirea trecutului necesară pentru a-l conserva sau ca sursă de inspirație creativă pentru proiecte din prezent?

– Este esențial să ne cunoaștem trecutul și să avem grijă de moștenirea culturală pe care am primit-o, dar și că trebuie să rămână și o sursă vie de inspirație. Nu cred că tradiția trebuie privită ca ceva ce aparține doar trecutului. Ea poate să ne ofere idei, emoție și direcții creative pentru prezent. Pentru mine, „INFINIT” este exact despre această întâlnire. Am pornit de la o moștenire muzicală extraordinară și am încercat să construiesc ceva care să vorbească despre generația mea, despre felul în care simt muzica astăzi. Atunci când îți cunoști rădăcinile, ai și mai multă libertate să explorezi și să construiești ceva nou.

„Valoarea ta nu este dată de numărul de vizualizări”

– După întâlnirea cu Maria Tănase în ce direcție muzicală veți merge de acum înainte?

– M-a făcut să privesc muzica și mai profund și să înțeleg cât de multă emoție poate exista într-un cântec. M-a apropiat de rădăcinile mele, de cultura noastră și de o parte a identității mele pe care poate nu am explorat-o suficient până acum. Mi-a dat și mai mult curaj să experimentez și să nu mă limitez la ceea ce oamenii au asociat până acum cu numele Nicole Cherry.

Nu vreau să-mi impun limite și nici să îmi construiesc un plan în care să mă încadrez cu orice preț. Îmi doresc să continui să fac muzică, să explorez influențe noi, să colaborez cu artiști diferiți și să îmi dau voie să evoluez. „INFINIT” nu este o închidere a unui capitol, ci începutul unei etape în care mă simt mai liberă ca artist. Și cred că acesta este cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit acest proiect.

– Ce le-ați spune fetelor care visează astăzi la o carieră în muzică?

– Le-aș încuraja să își urmeze visul, dacă simt cu adevărat că muzica este ceea ce își doresc să facă. Eu asta mi-am dorit, mai presus de orice, nu am simțit presiunea să fac, pentru că trebuie. Ci eu doream să fiu artistă, să fiu pe scenă, să-mi fac vocea auzită. Dar le-aș spune să intre în această lume cu multă încredere în ele, să muncească, să învețe și să nu creadă că succesul vine peste noapte. Este important să îți dezvolți talentul, să îți găsești identitatea și să nu încerci să copiezi ceea ce funcționează pentru altcineva.

Am învățat în timp cât de important este să ai grijă de tine și să înțelegi că valoarea ta nu este dată de numărul de vizualizări, de comentarii sau de felul în care reacționează oamenii la fiecare lansare. Astăzi, social media poate fi un instrument extraordinar, dar poate deveni și o presiune foarte mare. Le-aș sfătui să fie atente la oamenii cu care aleg să lucreze, să pună întrebări, să nu se grăbească să accepte orice oportunitate și să nu renunțe la autenticitate doar pentru a obține validare. Și, poate cel mai important, să nu uite să se bucure de muzică.