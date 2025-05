VIDEO Noaptea în care România a șocat lumea și nu e nicio exagerare în a spune asta / Nicușor Dan a pornit cu 2 milioane de voturi mai puțin și a câștigat cu peste 6 milioane / Ce a recunoscut Simion

Mii și mii de oameni au petrecut pe străzile din București, după ce victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale a devenit certă. Candidatul independent a câștigat în fața lui George Simion cu un avans de aproximativ 830.000 de voturi, după o revenire unică în istoria României. Candidatul independent la alegerile prezidențiale a ieșit și el în mijlocul oamenilor, după miezul nopții. „România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră”, a spus el, în discursul victoriei. Aproximativ o oră mai târziu, George Simion și-a recunoscut înfrângerea: „A fost voința poporului român”, a spus el.

Rezultatele finale arată că Nicușor Dan a obținut 53,6% din voturi (6.168.642 de voturi), iar George Simion a luat 46,4% (5.339.053 de voturi).

Cursa electorală a lui Nicușor Dan este una fără precedent în istoria democrației noastre. A pornit, după turul 1, cu 20% mai puțin decât George Simion, președintele AUR fiind favorit absolut.

După două săptămâni, Nicușor Dan câștigă după ce la vot s-a înregistrat una din cele mai mari prezențe din ultimii 30 de ani.

Mii de oameni au ieșit în stradă în București, pe bulevardul Regina Elisabeta unde se află sediul de campanie al primarului, pentru a sărbători. „Nicușor, Nicușor, Nicușor”, au scandat miile de oameni, care țineau în mâini pânze mari cu steagul UE, dar și mai multe steaguri tricolore.

„Rusia, nu uita, România nu-i a ta”, au scandat oameni, preț de mai multe minute, potrivit altor filmări distribuite pe Facebook.

Nicușor Dan, în mijlocul oamenilor

Când victoria a devenit aproape sigură, noul președinte al României a ieșit la balconul de la Hotelul Cișmigiu și a salut lumea prezentă pe Bulevardul Regina Elisabeta. În tot acest timp, mulțimea îi scanda numele.

După miezul nopții, Nicușor Dan a ținut primul său discurs ca președinte-ales. Rezultatele nu mai puteau fi întoarse.

„E victoria voastră, e victoria a mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea. Pentru că o să avem împreună lucruri de traversat. Dar ce ați făcut voi, ca societate, săptămânile acestea a fost extraordinar”, a spus Nicușor Dan.

„Întregul respect pentru cei care au avut o altă opțiune”

El a spus apoi că „România începe o nouă etapă”: „Are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România”.

A avut un mesaj și pentru cei care nu l-au votat pe Nicușor Dan: „Întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opțiune azi și pentru cei care au avut o altă opțiune în turul întâi. Avem de construit o Românie împreună, indiferent de opțiunile politice”.

Sustinatori ai candidatului independent Nicusor Dan sarbatoresc in strada castigarea alegerilor de catre acesta, in Bucuresti, 19 mai 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan, în fața sediului de campanie, unde au venit mii de români. Foto: Inquam Photos / George Călin Oameni sărbătoresc pe stradă la aflarea rezultatelor exit-poll-ului, în fața sediului de campanie al lui Nicușor Dan, duminică, 18 mai 2025. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Mesaje de felicitare în limba română de la Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski

La scurt timp, au apărut și mesajele de felicitare. Emmanuel Macron a scris pe X un mesaj în limba română: „În pofida numeroaselor încercări de manipulare, românii au ales în această seară democrația, statul de drept și Uniunea Europeană”, a scris președintele Franței. El a spus și că l-a sunat pe Nicușor Dan, pentru a-l felicita.

Tot în limba română au venit și felicitările de la președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Felicitări Nicușor Dan, pentru victoria istorică la alegerile prezidențiale din România”, și-a început mesajul liderul de la Kiev.

„Dragi români, puteți conta pe Ucraina ca pe un vecin și partener bun. Putem depăși orice provocare dacă suntem uniți și puternici”, a mai transmis Volodimir Zelenski.

„România, mergem împreună cu încredere pe drumul european! Republica Moldova și România se bazează una pe alta – și la bine, și la greu”, a reacționat și Maia Sandu, într-o postare pe Facebook, în care a transmis și felicitări pentru Nicușor Dan.

George Simion și-a recunoscut înfrângerea puțin mai târziu

După aproximativ o oră de când victoria lui Nicușor Dan a devenit certă, candidatul AUR și-a recunoscut înfrângerea. Nu a apărut în public, ci, în jurul orei 1.30, a publicat un video pe rețelele sale de socializare în care și-a felicitat contracandidatul.

„Aș vrea să-l felicit pe contracandidatul meu, Nicușor Dan, a câștigat alegerile. A fost voința poporului român. Vreau să mulțumesc celor peste 5 milioane de români care și-au pus încrederea în mine. Nu îi voi dezamăgi”, a spus George Simion, în video.

Nicușor Dan, avans de aproape 830.000 de voturi

Până luni dimineața, au fost centralizate toate procesele verbale din cele 20.085 de secții. Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale, turul 2, din 18 mai 2025, arată că Nicușor Dan a câștigat scrutinul cu un avans de 829.589 de voturi.

Rezultatele alegerilor prezidențiale după numărarea tuturor voturilor: