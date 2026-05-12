LIVE Nicușor Dan a explicat criticile pentru Europa din discursul din 9 mai

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că a ales să critice Europa, în weeknend, pentru că a dorit să aducă în dezbatere în societatea românească și lipsurile indicate în spațiul public de care duce lipsă Bâtrânul Continent.

„Eu cred că pe multe subiecte, dezbaterea în România nu există. Pe Ucraina, de exemplu. Toată lumea are o opinie, nimeni nu mai spune nimic nou si nu cred ca e corect”, a declarat Dan, marți, la Forumul de Securitate la Marea Neagră şi Balcani.

„Același lucru și despre Europa. Nu mai există o dezbatere despre Europa. Nici un politician nu mai spune nimic nou. Publicul nostru e fericit. Publicul român nu participă la dezbateri. Societatea romanească nu este conectată la dezbaterile despre Europa”, a explicat șeful statului.

