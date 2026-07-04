„Nicușor Dan a fost părtinitor, în niciun caz mediator”, crede un lider PNL. Ce spune despre susținerea președintelui pentru un al doilea mandat

Sprijinul liberalilor pentru un al doilea mandat de președinte al lui Nicușor Dan va depinde de atitudinea viitoare a șefului statului față de PNL, a afirmat secretarul general al PNL Robert Sighiartău, într-o emisiune la Digi24.

Întrebat cum i se pare că s-a comportat Nicușor Dan în timpul crizei guvernamentale, Robert Sighiartău a răspuns: „Din punctul meu de vedere părtinitor, în niciun caz mediator. Vă spune un om care l-a votat și care l-a susținut din poziția de secretar general al PNL în 2020 pentru Primăria Capitalei. Nu știu de ce a ales să nu susțină ce a susținut în campanie: niște principii de dreapta, reformiste.”

Liberalul susține că, la un moment dat, a devenit vizibilă o distanțare a președintelui Dan față de linia reformistă. „Ne-am dat seama că are o problemă cu PNL”, a adăugat Sighiartău.

Invitat să evalueze șansele ca liberalii să-l susțină pe Nicușor Dan la următoarele alegeri prezidențiale, secretarul general al PNL s-a arătat rezervat.

„Asta depinde foarte mult de președintele Nicușor Dan. El a fost susținut pentru că a avut niște principii cu care PNL a rezonat. În primul an de mandat, el a pierdut o mare parte din electoratul nu din cauza unor reforme nepopulare, ci pentru că a renunțat la ce a susținut”, a comentat Robert Sighiartău.

Pe de altă parte, el a spus că este prematur să se speculeze privind o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan la următoarele alegeri prezidențiale.

„Dacă Ilie Bolojan ar fi candidat în 2025, Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șanse să fie președintele României pentru că era clar că cele două personaje avea un electorat similar. Următorul mandat depinde de modul în care va reevalua relația cu PNL și Ilie Bolojan”, crede Sighiartău.

„Îl consider pe preșdintele Nicușor Dan ca având acțiuni ostile la adresa PNL, care sper să se încheie în perioada următoare”, a conchis liberalul.