Doi lideri PNL i-au răspuns lui Nicușor Dan la postarea în care acuză partidul: „Nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică”
Alexandru Muraru și Florin Roman, vicepreședinți ai PNL, i-au dat o replică președintelui Nicușor Dan la postarea în care acesta afirmă că s-a „revenit la blocajul politic” după ce „PNL și-a schimbat poziția” față de posibilitatea de a susține învestirea unui guvern minoritar PSD.
Într-un comentariu la postare, Muraru susține că PNL, USR și UDMR i-au făcut președintelui Dan o ofertă „onestă” când i l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, dar că șeful statului „preferă să protejeze PSD”.
„Oferta onestă făcută de Partidul Național Liberal-USR-UDMR v-a dat șansa să vă reabilitați politic și să dovediți că sprijiniți o soluție de deblocare a crizei, profund proeuropeană, o garanție de păstrare a echilibrelor financiare și a reformelor. Dacă dvs preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică”, a scris Alexandru Muraru.
„Ca președinte, trebuie să spuneți că PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români. Iar dvs nu ați făcut decât să cauționați aceste fapte”, a continuat el.
Liberalul susține că șeful statului ar fi trebuit să ceară scuze public Partidului Național Liberal pentru decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea candidat la funcția de prim-ministru fără acordul partidului. Guvernul Veștea a fost respins luni de Parlament.
„Normal ar fi să vă cereți scuze public față de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veștea, pentru că v-ați implicat brutal în deciziile și în viața unui partid parlamentar. Mai aveți timp să faceți toate aceste lucruri”, a conchis Alexandru Muraru.
Comentariul lui Florin Roman: „E chiar atât de greu să vă asumați”
Liberalul susține că „PNL nu și-a schimbat poziția”, în ciuda afirmațiilor făcute de președinte.
„Bună seara. Nu, domnule președinte. PNL nu și-a schimbat poziția. Respectă în integralitate deciziile statutare ale partidului. Aveți atributul constituțional de a desemna un candidat de premier. Aveți două soluții. E chiar atât de greu să vă asumați?”, a fost comentariul lăsat de Florin Roman la postarea lui Nicușor Dan.
Ce declarase șeful statului
Vineri seară, după o discuție de circa o oră cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al minorităților naționale, Nicușor Dan a transmis un mesaj public în care reclamă că s-a „revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”.
„În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a scris Nicușor Dan, care a lansat și un apel către partide.