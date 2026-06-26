Doi lideri PNL i-au răspuns lui Nicușor Dan la postarea în care acuză partidul: „Nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică”

Alexandru Muraru și Florin Roman, vicepreședinți ai PNL, i-au dat o replică președintelui Nicușor Dan la postarea în care acesta afirmă că s-a „revenit la blocajul politic” după ce „PNL și-a schimbat poziția” față de posibilitatea de a susține învestirea unui guvern minoritar PSD.

Într-un comentariu la postare, Muraru susține că PNL, USR și UDMR i-au făcut președintelui Dan o ofertă „onestă” când i l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, dar că șeful statului „preferă să protejeze PSD”.

„Oferta onestă făcută de Partidul Național Liberal-USR-UDMR v-a dat șansa să vă reabilitați politic și să dovediți că sprijiniți o soluție de deblocare a crizei, profund proeuropeană, o garanție de păstrare a echilibrelor financiare și a reformelor. Dacă dvs preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică”, a scris Alexandru Muraru.

„Ca președinte, trebuie să spuneți că PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români. Iar dvs nu ați făcut decât să cauționați aceste fapte”, a continuat el.

Liberalul susține că șeful statului ar fi trebuit să ceară scuze public Partidului Național Liberal pentru decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea candidat la funcția de prim-ministru fără acordul partidului. Guvernul Veștea a fost respins luni de Parlament.

„Normal ar fi să vă cereți scuze public față de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veștea, pentru că v-ați implicat brutal în deciziile și în viața unui partid parlamentar. Mai aveți timp să faceți toate aceste lucruri”, a conchis Alexandru Muraru.

Comentariul lui Alexandru Muraru la postarea lui Nicușor Dan, vineri, 26 iunie 2026.

Comentariul lui Florin Roman: „E chiar atât de greu să vă asumați”

Liberalul susține că „PNL nu și-a schimbat poziția”, în ciuda afirmațiilor făcute de președinte.

„Bună seara. Nu, domnule președinte. PNL nu și-a schimbat poziția. Respectă în integralitate deciziile statutare ale partidului. Aveți atributul constituțional de a desemna un candidat de premier. Aveți două soluții. E chiar atât de greu să vă asumați?”, a fost comentariul lăsat de Florin Roman la postarea lui Nicușor Dan.

Comentariul lui Florin Roman la postarea lui Nicușor Dan, vineri, 26 iunie 2026.

Ce declarase șeful statului

Vineri seară, după o discuție de circa o oră cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al minorităților naționale, Nicușor Dan a transmis un mesaj public în care reclamă că s-a „revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”.

„În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a scris Nicușor Dan, care a lansat și un apel către partide.