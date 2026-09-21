Nicușor Dan a semnat decretul pentru noul premier. Când trebuie să ceară Siegfried Mureșan votul Parlamentului

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de învestitură în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de premier.

După publicarea în Monitorul Oficial, premierul desemnat are termen de 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Conducerea Parlamentului stabilește data şedinţei comune, la cel mult 15 zile de la primirea programului şi listei Guvernului, potrivit regulamentelor ședințelorf comune ale deputaților si senatorilor.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că până la jumătatea săptămânii programul de guvernare va fi prezentat, urmând ca echipa guvernamentală să fie prezentată ulterior.

Numărul de ministere nu va fi mai mare decât cel al Cabinetului Bolojan, Mureșan bazându-se, în mare parte, pe miniștri PNL, USR și UDMR. El nu a exclus nici prezenta în guvern a unor tehnocrați.

Pentru a fi învestit de Parlament, Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. În acest moment, PNL, USR și UDMR au 170 de voturi.

PSD decide luni dacă votează un guvern condus de Siegfried Mureșan.