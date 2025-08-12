Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Ce asigurări i-a dat liderului ucrainean, înaintea summitului de miercuri / Președintele va merge la Kiev în toamnă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlnește cu președintele român Nicușor Dan, în cadrul summitului de la Vilnius, Lituania, pe 2 iunie 2025. FOTO: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru „o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, a transmis Administrația Prezidențială.

Președintele Dan l-a asigurat pe Zelenski că, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, „vor continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune”.

„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am prezentat punctul meu de vedere, și anume că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, pentru ca atrocitățile comise zilnic de Rusia să înceteze”, a scris ulterior șeful statului, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Precizările președintelui Dan:

„ România sprijină eforturile președintelui (Donald) Trump de a ajunge la o soluție.

România sprijină eforturile președintelui (Donald) Trump de a ajunge la o soluție. Acordul trebuie să fie just, durabil și viabil.

Pacea trebuie să fie realizată cu Ucraina la masa negocierilor.

România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile sale de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean.

Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei.”

De asemenea, Nicușor Dan a anunțat că a acceptat invitația președintelui Zelenski de a efectua o vizită la Kiev în toamna acestui an.

Mesajul lui Zelenski

Liderul ucrainean a confirmat și el discuția cu omologul său român. „I-am mulțumit lui Nicușor Dan și tuturor liderilor UE pentru declarația de astăzi, de sprijin clar, pentru independența, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Suntem cu toții de acord: primul pas către o pace justă trebuie să fie un armistițiu”, a punctat președintele ucrainean, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ce a scris liderul de la Kiev:

„ Am vorbit cu președintele României, Nicușor Dan.

Am vorbit cu președintele României, Nicușor Dan. Am coordonat următorii noștri pași comuni în diplomație și ne pregătim pentru contacte importante chiar mâine. I-am mulțumit lui Nicușor Dan și tuturor liderilor UE pentru declarația de astăzi, de sprijin clar, pentru independența, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Suntem cu toții de acord: primul pas către o pace justă trebuie să fie un armistițiu.

În acest moment, totul este definit de hotărârea președintelui Trump și de unitatea Europei. Dacă Rusia nu este pregătită să oprească crimele, atunci trebuie să existe sancțiuni asupra economiei sale care să o oblige să facă acest lucru.

De asemenea, i-am mulțumit României pentru sprijinul acordat drumului nostru sincronizat și comun cu Republica Moldova către aderarea la UE.

Așteptăm cu nerăbdare să-l primim pe președinte (Nicușor Dan, n.r.) în Ucraina. Echipele noastre lucrează deja la detalii.”

Nicușor Dan participă miercuri la summitul „Coaliției Voluntarilor”

Anterior în cursul zilei de marți, președintele Dan a transmis că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă că „pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, a scris șeful statului român, într-un mesaj publicat pe Facebook.

De asemenea, Nicușor Dan și-a manifestat susținerea pentru Ucraina. „Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a precizat președintele, în mesajul de pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan va participa miercuri, în format de videoconferință, la summit-ul Coalition of the Willing („Coaliția Voluntarilor”), au spus pentru HotNews reprezentanți ai Administrației Prezidențiale.

Acest summit va avea loc după discuția dintre președintele american Donald Trump, Volodimir Zelenski și un număr select de lideri europeni. Președinția nu a precizat dacă Nicușor Dan va fi prezent și la această discuție restrânsă.

Oficialii români nu au precizat programul exact al summitului și nici dacă Nicușor Dan va participa la alte reuniuni pe parcursul zilei de miercuri.

Reuters și Politico au publicat un program posibil al reuniunilor diplomatice de miercuri, cu două zile înainte de summitul Donald Trump-Vladimir Putin din Alaska, de vineri, unde se va discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Cel puțin până acum, informațiile publice sugerează că România va fi prezentă la ultima reuniune a zilei, care va avea loc după discuțiile dintre o serie restrânsă de lideri ai UE, Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Programul posibil al zilei de miercuri

Ziua de miercuri va fi una intensă.

Conform programului consultat de Reuters și Politico, întâlnirile virtuale vor începe miercuri, la ora 14:00, ora Germaniei (15.00, ora României), cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Volodimir Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Programul prevede apoi o discuție de o oră, începând cu ora 15:00 (16.00, ora României), între liderii europeni și Zelenski, cu Trump și vicepreședintele său J.D. Vance.

În cele din urmă, așa-numita „Coaliție a Voluntarilor” se va reuni pentru o conferință comună începând cu ora 16:30 (17.30, ora României), găzduită de Germania, Marea Britanie și Franța.

Coaliția, care are drept scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina, a fost înființată în primăvara acestui an și include 31 de țări.