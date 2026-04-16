Nicușor Dan: „De principiu, îmi doresc al doilea mandat”. A confirmat că Bolojan nu își dă demisia

Nicușor Dan a fost invitat joi seară la Europa FM, la emisiunea realizată de Sebastian Zachmann, jurnalist care în aceeași zi a făcut public că pleacă de la conducerea Cotidianul și de la Prima TV. Șeful statului a susținut că își păstrează poziția echidistantă în criza politică între PSD și PSD: „Toate variantele sunt în acest moment pe masă”.

Principalele declarații ale șefului statului:

„O să fie o ședință a PSD luni dimineață, în acea întâlnire vor stabili o întrebare care va fi pusă de-a lungul zilei reprezentaților unui for mai larg și va fi ceva. Eu vreau să spun un lucru mai general decât chestiunile astea. Vă mărturisesc că este lucrul care mă preocupă cel mai tare. Noi avem o societate după alegerile parlamentare din 2024 care s-a grupat în trei mari categorii: 30% PNL-USR, să-i spunem reformist, un 30% PSD conservator și 40% o direcție antioccidentală. Ce cred eu că este rezonabil ca în acet mandat parlamentar forțele prooccidentale să ajungă să colaboreze pentru a da sustenabilitate financiară României și pentru a progresa.

„A trecut șocul și sperietura de ce putea să vină la alegeri”

Nu este vorba de lideri politici. Mă preocupă că, după ce fiecare dintre noi, a rrecut de șocul și sperietura de ce putea să vină la alegeri, ne-am întors la o luptă de uzură în care lideri de opinie incită la război între aceste două tavbere pro-occidentale și atunci liderul politic încearcă să satisfacă această dorință. În loc să fim într-o paradigmă în care liderii politic să colaboreze, ne-am întors la lupta veche stânga-dreapta uitând că trebuie să colaborăm.

Văd foarte mult resentiment și dintr-o parte și din alta. Vorbesc de susținători și momentul emoțional cu contestarea numirilor de procurori în aceeași cheie o văd. Avem grupul de susținători PNL-USR care dorește într-un mod cumva resentimentar dizolvarea sau diminuarea PSD. Ceilalți la fel bineînțeles.

Încerc să păstrez rolul de mediator într-o perioadă în care cei mai mulți susținători ai acestor partide au emoții puternice la adresa partenerilor de guvernare, încercă să mediez aceasstă situație socială pentru că până la urmă tot această coaliție trebuie să rezulte.

Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. În emoția asta colectivă, dacă îl susții pe Bolojan ceillați îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta, dacă nu-l susții vei fi acuzat că te opui reformei. În poziția mea, dacă nu aleg o tabără e rău, totuși trebuie să ducem înainte țara asta.

(schimbare Bolojan?) Răspunsul la această criză politică va veni de la PSD și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia dintre ele în săptămânile care urmează. Eu îmi voi păstra rolul de mediator și vom găsi o soluție să ducem România în direcția corectă, pro-occidentală.

Mă uit la toate scenariile posibile însă nu am un atribut constituțional pentru a interveni pe unele dintre aceste scenarii. acum constat că este o dispută între două partide din coaliție, iar asta deocamdată nu depinde de mine Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată.

(de ce nu-l mai susțineți public pe Ilie Bolojan?) Noi avem nevoie de o coaliție între aceste partide și nu vreau să fiu de o parte sau de alta încercând să mediez.

Suntem într-o situație în care fiecare dintre aceste partide, în mod până la urmă legitim față de membrii lor își va eprima democratic acțiunea politică. La momentul, dacă va veni, în care președintele va avea un atribut constituțional, voi încerca să-i aducă la masă.

Președintele nu exclude varianta unui guvern minoritar

Este o neîncredere, o lipsă de susținere a PSD față de un premier al unei coaliții.

Este un acord pe care PSD, în momentul ăsta, îl încalcă. Dacă o să-i înttrebați pe ei, ei o să spună, o fac deja, că nu mai există o situație decolegialitate care să permită funcționare aoptimă a coaliției, spune PSD.

(fără Bolojan) Nu vreau să merg pe scenarii. Văd un conflict între cele două partide mari din coaliție.

Probabil că PNL va răspunde cu ceea ce au votat în Com Pol. Va fi o perioadă în care sper că vom avea un acord politic pe niște acțiuni parlamentare necesare pentru PNRR

(guv minoritar) Este osibil să avem un guv minoritar care trebuie să aibă susținre în Parlament.

Nemulțumiri reciproce între partide de multe luni de zile aud (…) Nu dau sfaturi niciunui partid.

(al doilea mandat IB) de principiu, îmi doresc un al doilea mandat, dar obsesia că tot ce fac eu acum este pentru că vreau al doilea mandat nu este deloc adevărată.

Înțeleg responsabilitatea pe care poziția asta mi-o dă.

(guv PSD-AUR) Spre deosebire de toate răspunsurile defensive pe care vi le-am dat aici vă pot dau n rppspuns foarte ferm. Pentru asta ar trebui să numesc un premier PSD care să-mi spună că are susținere AUR, asta nu voi face niciodată.

(guv PSD-PNL-UDMR) Fără USR se poate. Eu îmi doresc ca USR să facă parte din majoritate, dar fără PNL nu se poate.”

Când va fi publicat raportul despre alegerile prezidențiale din 2024

(despre anularea alegerilor prezidențiale?)

Fără discuție, Călin Georgescu a fost sprijinit de o structură susținută de Federația Rusă. Sunt lucruri pe care le vom face publice. În decembrie anul trecut, domnul Florența a ieșit cu un raport caere arăta că a lucrat cu agenții de publicitate ruse.

Nu trebuie să așteptăm acel raport cu care noi vom ieși, care va pune împreună multe lucruri. Vor fi niște lucruri noi. Vom ieși cu el anul acesta categoric.

Infuența rusă a fost în multe cicluri electorale. A fost la Brexit, a fost în multe țări occidentale. Ce a fost excepțional în România a fost intensitatea.

Asta este particularitatea, toate lucrurile astea au fost anticipabile. Știam cine sunt forțele pro-ruse din Moldova, dar nicăieri în lume nu am văzut o creștere de la 5% la 25% într-o săptămână. Eu cred, fără să anticipez, că multe din țările occidentale nu ar fi văzut dacă s-ar fi făcut la ei.