Nicușor Dan, despre acuzațiile că ar fi un apropiat al mișcării MAGA. „Nu e vorba de ideologie”

Nicușor Dan afirmă, într-un interviu pentru Digi24, că nu este „în niciun caz” un susținător al ideologiei MAGA din administrația Trump. Președintele crede că este în interesul României ca relația dintre SUA și Europa să rămână una bună.

Invitată să comenteze acuzațiile că ar fi un apropiat al mișcării MAGA, Nicușor Dan a răspuns „Nu este în niciun caz, nu e vorba de ideologie aici. Eu sunt o persoană care spune același lucru și la București, și la Bruxelles, și la Washington și inclusiv în declarațiile oficiale pe care România le face prin mine, la diferite formate. Interesul nostru este ca relația între Europa și Statele Unite să fie cât mai bună cu putință și asta o spunem din toate perspectivele”.

Enumerând obiectivele de politică externă ale României, Nicușor Dan a reluat importanța relației cu SUA.

„Statele Unite rămâne principala țintă pentru noi, și securitate și economie. E important să avem investiții importante americane în România”, a precizat șeful statului.

„Cu cât Marea Neagră e mai sigură, cu atât portul Constanța este mai relevant”

El a spus că își propune și amplificarea unor parteneriate cu țări europene, parteneriate care rămân pe zona economică insuficient fructificate.

„Pe termen mediu, există țări cu care România, fie dacă vorbim de Orientul Mijlociu, fie dacă vorbim de Africa, avem țări cu care România a avut o relație culturală – diplomatică foarte pronunțată și pe care am pierdut-o în ultimii 20-30 de ani și ar fi interesant să recâștigăm cumva prezența în aceste spații. Dar nu este un obiectiv imediat”, a spus președintele.

În schimb, Nicușor Dan a vorbit pe larg despre zona Mării Negre, nu doar din perspectiva exploatării zăcămintelor de gaze, care este preconizată să înceapă în 2027, el menționând și posibilitatea folosirii regiunii pentru conexiuni cu zona Mării Caspice.

„O zonă care este extrem de interesantă din perspectivă de energie, zona Caspică și o zonă care, cu o puternică creștere, printr-un schimb comercial poate să aducă o creștere economică în România. De asta e Marea Neagră importantă pentru noi”, a declarat președintele Dan.

„În cadrul UE există această strategie care prevede un hub de securitate maritimă și în care am făcut progrese împreună cu Bulgaria și o să vedem partea de finanțare, dar există interes și vrem să facem ca noi – Constanța, Bulgaria – Burgas să fie o interfață între Europa și Asia apropiată. Cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât portul Constanța va deveni mai relevant și capacitatea lui comercială, economică mai importantă”, a conchis șeful statului.