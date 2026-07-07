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Președinții Donald Trump și Nicușor Dan. Foto: Profimedia. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

INTERVIU VIDEO „Stând cu mâna întinsă pe treptele de la Casa Albă”. Unul dintre experții care îl sfătuiesc pe Nicușor Dan trage un semnal de alarmă privind poziționarea președintelui

Laurențiu Ungureanu
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România nu își reprezintă interesele „cu demnitate” în relația cu Washingtonul, iar editorialul semnat de Nicușor Dan în publicația conservatoare Newsmax „pare că ne arată cerșind sprijin de la americani”, spune experta în politică externă Oana Popescu Zamfir, într-un interviu pentru publicul HotNews.

  • „România nu-și poate permite să fie obraznică cu președintele Trump și să-l certăm, de exemplu, pentru simpatiile lui ideologice”.
  • „Numai că, în același timp, asta nu înseamnă că România nu poate să-și reprezinte cu demnitate interesele ca stat. Nu suntem sub nicio formă în situația în care să nu ne respectăm noi ca țară și, deci, să nu păstrăm cu Washingtonul o comunicare care, și prin substanța, și prin forma ei, să spună că România are valoare”, consideră Oana Popescu Zamfir.

Oana Popescu Zamfir face parte dintr-un consiliu consultativ, independent, organizat la iniţiativa consilierului prezidențial Valentin Naumescu şi convocat lunar de Administraţia Prezidenţială pentru a discuta teme strategice.

Ea relatează cum decurg aceste întâlniri, la care participă și Nicușor Dan, și semnalează o situație „de-a dreptul alarmantă”: „Asta nu e niciodată o reţetă sănătoasă pentru o democraţie”.