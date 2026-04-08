Nicușor Dan, despre armistițiul dintre SUA și Iran: „A sosit momentul ca toate angajamentele să fie respectate”

Președintele României, Nicușor Dan, vorbește cu presa la sosirea la summitul UE de la Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Harry Nakos / AP / Profimedia

„Salut acordul dintre Statele Unite și Iran privind instaurarea unui armistițiu și suntem recunoscători Pakistanului și celorlalți mediatori regionali pentru eforturile depuse”, scrie Nicușor Dan, într-o postare publicată miercuri pe X.

Președintele spune că săptămânile de conflict au dus la creșteri îngrijorătoare de prețuri la energie și alimente pentru familiile și companiile din întreagă lume și din Europa.

I welcome the agreement between the United States and Iran to establish a ceasefire, and we are grateful to Pakistan and other regional mediators for their work.



Weeks of conflict have pushed energy & food prices to painful levels for families and businesses across the world… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 8, 2026

„A sosit momentul ca toate angajamentele să fie respectate pentru a facilita negocierile diplomatice și găsirea unei soluții durabile, care să aducă stabilitate și securitate în regiune, inclusiv siguranța navigației prin Strâmtoarea Hormuz”, adaugă șeful statului.

De asemenea, Nicușor Dan spune că România se află în contact cu partenerii și că „este pregătită să sprijine eforturile în curs”.

Armistițiu, după ce Trump a declarat că „o întreagă civilizație va pieri”

Președintele american Donald Trump a declarat marți pentru AFP că Statele Unite au obținut o „victorie totală și completă” prin încheierea unui acord de încetare a focului pentru două săptămâni cu Iranul, scrie agenția de presă franceză.

„O victorie totală și completă. 100 la sută. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a spus președintele SUA într-un scurt interviu acordat AFP după anunțarea acordului.

Trump nu a vrut să spună dacă va reveni la amenințările inițiale de a distruge centralele electrice și podurile iraniene în cazul în care acordul ar eșua. „Va trebui să așteptați să vedeți”, a declarat Trump pentru AFP.

Liderul de la Casa Albă a precizat că problema uraniului iranian va fi „rezolvată perfect” după un acord de încetare a focului pe două săptămâni încheiat cu Teheranul.

Anunțul făcut de Trump pe rețelele de socializare a reprezentat o schimbare bruscă de poziție față de începutul zilei, când a lansat un avertisment extraordinar potrivit căruia „o întreagă civilizație va pieri în această noapte” dacă cererile sale nu vor fi îndeplinite.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care a contribuit la medierea armistițiului, a declarat într-o postare pe X că a invitat delegațiile iraniene și americane să se întâlnească vineri la Islamabad.