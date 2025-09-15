Nicușor Dan, despre măsurile Guvernului Bolojan: Se puteau face altfel / Primele 3 probleme pe care spune că le are pe listă

Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că pachetele de măsuri adoptate de Guvernul Bolojan „nu sunt perfecte” și „se puteau face altfel”, dar că actuala coaliție a reușit să le armonizeze pentru a evita „un deraiaj periculos”. Șeful statului a enumerat și primele trei probleme pe care le are pe agenda mandatului său.

„Avem o coaliție care a trecut niște pachete de măsuri. Dacă ne uităm la rezultate, ea a reușit să se armonizeze pe niște pachete de măsuri care nu sunt perfecte, care, în opinia mea, se puteau face altfel. S-au subsumat pentru a nu permite un deraiaj care ar fi luat o turnură periculoasă”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat ce măsuri ar fi făcut diferit față de Guvernul Bolojan, președintele a refuzat să spună: „Nu vreau să spun pentru că aș intra într-o polemică cu Guvernul și nu mai vreau să adaug și eu o problemă. Era nevoie să se ia măsuri într-un timp scurt și atunci le iei cum poți, și 2: erau necesare pentru că altfel era și mai rău. Și 3: se vede capătul tunelului, care este 2026. Deci în 2026, în sfârșit, vom stabiliza deficitul, o să intrăm în OECD și România va fi atractivă pentru firme care să investească, vom extrage gaze din Marea Neagră și vom fi interesanți. În 2028, în sfârșit, terminăm autostrada care leagă portul Constanța de restul Europei”.

Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă îl „enervează” Ilie Bolojan cu refuzurile

„Ați înțeles de ce vă tot refuză Ilie Bolojan? Vă enervează Ilie Bolojan cu aceste refuzuri?”, a fost una dintre întrebări, legate de faptul că premierul a instat cu majorarea TVA.

„Când suntem în poziția asta, nu mai e loc de umori personale. Dacă vorbim de TVA, mai mult decât atât, atunci când Guvernul s-a instalat pe această promisiune, iar apoi a revenit pe această promisiune… A fost parte din înțelegerea când s-a format Guvernul. Apoi Guvernul a spus: numai așa putem. Una peste alta, niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Totul e să te gândești pe termen mediu și lung”, a spus șeful statului.

„Nu am voie să mă enervez”, a răspuns președintele la insistențele unei jurnaliste Antena 3.

De asemenea, el a precizat că nu regretă propunerea lui ca Ilie Bolojan să devină premier.

„În campanie am spus că mi se pare o alegere potrivită și asta am făcut. A fost o participare a tuturor participanților din această coaliție (alegerea lui Bolojan. n.r.)”, a adăugat Nicușor Dan.

Cele trei priorități enumerate de președinte

Rugat de moderator să spună care sunt trei probleme prioritare de pe lista sa, Nicușor Dan a spus că este vorba despre probleme curente.

„În acele 3 luni de când am început mandatul, au fost chestiuni obligatorii: toți partenerii și piața financiară, care ne împrumută consistent, au sugerat că România, pentru a fi creditată în continuare, trebuie să aibă o guvernare stabilă. Asta a fost prima chestiune”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că una dintre responsabilitățile sale este de a contribui la menținerea echilibrului coaliției, „în măsura în care este nevoie de intervenția mea”.

„A doua este cea cu deficitul, cu același risc: o eventuală downgradare a României de agențiile de rating ar fi însemnat retragerea de sume importante de bani din România.

Și a treia, necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional și asta a necesitat un efort de a merge peste tot, de a explica unde e România”, a continuat președintele Nicușor Dan.