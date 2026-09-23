Nicușor Dan, discurs la Adunarea Generală a ONU: „România, una dintre cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare”

„Mesajul nostru este simplu, România este deschisă afacerilor și inovației”, a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri, la New York, în intervenția națională susținută în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu se află la New York, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Președintele Dan a lăudat transformarea economică prin care a trecut România în cele trei decenii și jumătate de democrație.

„Milioane de români cunosc din proprie experiență diferența între un sistem comunist, care îi oprimă și le înăbușea inițiativa, și libertatea de alegere, și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală. Această alegere a transformat România în una dintre cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare. România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Companii globale de top și-au stabilit centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii în țara mea”, a declarat Nicușor Dan.

El consideră că principalul „avantaj strategic” al României „îl reprezintă oamenii”.

„Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii, oameni de știință, ingineri, medici, specialiști în tehnologie. Modelează industriile viitorului, inteligența artificială, securitate cibernetică, tehnologii de apărare, producție avansată și robotică”, a continuat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: România, hub strategic pentru comerț, energie și transporturi

Președintele susține că „România consolidează reziliența Europei”.

„Dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile. Anul viitor începem exploatarea a 100 de miliarde metri cubi de gaze naturale în Marea Neagră”, a continuat Nicușor Dan.

El a arătat că „România reprezintă o poartă de legătură pentru Europa și restul lumii”, fiind situată „la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale”.

„Țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transporturi. Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriat. Mesajul nostru este simplu, România este deschisă afacerilor și inovației. Suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuie la o prosperitate comună”, a mai declarat șeful statului.