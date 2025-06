Nicușor Dan, discuție cu președintele Consiliului European: „Am atins subiecte-cheie”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, într-o postare pe X, că a vorbit la telefon cu șeful Consiliului European, Antonio Costa, și a „reafirmat angajamentul României de a coopera îndeaproape cu partenerii europeni”.

Discuția a avut loc miercuri.

„Astăzi, am avut o conversație la telefon cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. I-am mulțumit Președintelui Costa pentru felicitări și cuvintele de susținere și am reafirmat angajamentul României de a coopera îndeaproape cu partenerii europeni, susținând valorile și obiectivele UE”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a oferit detalii despre temele abordate.

„Am atins subiecte-cheie, înaintea viitoarei reuniuni a Consiliului European din iunie, inclusiv securitatea și apărarea regională, sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova și consolidarea competitivității UE. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu Președintele Costa și colegii mei din Consiliul European pentru a promova Agenda UE și prioritățile noastre comune”, a conchis președintele Nicușor Dan.

