Nicușor Dan, noi declarații despre blocajul în formarea guvernului. De ce nu desemnează un prim-ministru?

Nicușor Dan a detaliat marți într-o conferință de presă la Paris motivele pentru care partidele nu au ajuns la o înțelegere pentru a pune capăt crizei politice.

El a spus că discuția de la Cotroceni de luni cu liderii fostei coaliții de guvernare s-a încheiat fără un acord din cauza neînțelegerilor pe forma viitorului guvern. În plus, a apărut un conflict privind legile care prin PNRR au termen de adoptare finalul lunii august, a declarat președintele Nicușor Dan.

„Unii spun că nu susțin un guvern în care nu au miniștri sau sunt miniștri din alte partide”, a declarat Nicușor Dan.

Varianta unor guverne minoritare care să se rotească la Palatul Victoria nu este nici ea una pe care liderii partidelor să o accepte la acest moment.

„E o varianta care de principiu are șanse, dar practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie alianța care termină”, a spus președintele.

Întrebat de alegeri anticipate, președintele a replicat: „S-a vorbit foarte puțin de alegeri anticipate pentru că ar prelungi starea de incertitudine și nu aduc nimic pentru că toate sondajele spun că vom fi tot acolo cu partidele care nu reușesc o înțelegere acum. Eu nu văd sensul”.

Principalele declarații ale președintelui:

În cadrul ședinței de ieri a Coaliției pentru Voință am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut. S-au împărțit sarcini și s-au definit operațiunile de făcut când ajungem la pace. România are partea sa.

Am vorbit de continuarea sprijinului pentru Ucraina și de continuarea presiunii pe Rusia.

Astăzi am participat la o paradă impresionantă de Ziua Franței la care au participat și trupe românești cărora le mulțumesc.

Cele două paliere pe care nu se înțeleg partidele

Întrebare: Ați avut a doua întâlnire cu liderii coaliției și e mai rău ca prima dată. PSD anunță opoziție. Care sunt condiționările?

Nicușor Dan: PSD este în opoziție cât timp nu ai miniștri, secretari de stat, prefecți. Sunt două paliere. Este palierul formării guvernului. Unii spun că nu susțin un guvern în care nu au miniștri sau sunt miniștri din alte partide. Este blocajul pe care îl cunoașteți.

Avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care avem nevoie în PNRR și până acum am avut o colaborare chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum sunt discuții mai tensionate pe acest palier.

De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că nu este un nume de prim-ministru care să strângă o majoritate. Când voi avea convingerea că are majoritate, voi desemna.

Despre respectarea termenelor din PNNR: „Sunt șanse”

Întrebarea: În termenul anunțat pe PNNR considerați că mai este posibil un acord?

Pe legea salarizării, din informațiile mele, propunerea a ajuns la PSD luni. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite. O să vedem dacă este nevoie de medierea noastră. Este o lege complicată cu așteptări de la mai multe categorii sociale.

Va fi adoptată în termen?

Eu cred că sunt șanse.

Kelemen Hunor vorbea de guverne minoritare care să se rotească. Are șanse varianta?

E o varianta care de principiu are șanse, dar practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie alianța care termină.

PSD a trimis un comunicat prin care spune că nu va susține necondiționat nicio acțiune a actualului guvern. Ce vor PSD la schimb și ce înseamnă susținere necondiționată?

S-a pomenit ieri în discuții de situația pe care Grindeanu a invocat-o ieri că nu mai sunt reprezentanți în guvern. S-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care PSD să pună condiții.

Ce ar putea cere la schimb PSD?

Nu vreau să fac speculații.

Despre alegeri anticipate: „Nu văd sensul”

Toate partidele agrează varianta alegerilor anticipate?

S-a vorbit foarte puțin de alegeri anticipate pentru că ar prelungi starea de incertitudine și nu aduc nimic pentru că toate sondajele spun că vom fi tot acolo cu partidele care nu reușesc o înțelegere acum. Eu nu văd sensul.