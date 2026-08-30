Nicușor Dan la Baza Mihail Kogălniceanu. A discutat cu o delegație din Congresul SUA despre colaborarea militară și economică

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, cu președintele Comisiei Forțelor Armate din Camera Reprezentanților, Mike Rogers (republican, Alabama) și cu un alt membru al Comisiei Eric Sorensen (democrat, Illinois), cu care a discutat pe teme legate de Parteneriatul Strategic dintre SUA și România.

„Discuțiile noastre au subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și nevoie de a întări capacitatea colective de descurajare și reziliență. România este pregătită să susțină o parte mai importantă a propriei apărări, prin creșterea angajamentelor noastre și îndeplinirea lor”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe X, în limba engleză.

Președintele s-a întâlnit cu militari români și americani

Temele legate de Parteneriatul Strategic au fost cele privind colaborarea bilaterală în domeniile economiei, industriei de apărare, energiei, infrastructurii, mineralelor critice și tehnologiilor emergente.

„Întărirea și extinderea prezenței economice și militare a SUA în România este o prioritate pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru unitatea Alianței Transatlantice”, a mai scris Nicușor Dan.

La discuțiile cu delegația americană, președintele Dan a fost însoțit de consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.

În cadrul deplasării la Mihail Kogălniceanu, șeful statului a discutat cu militari români și americani încartiruiți în baza aeriană, luând chiar masa alături de ei.

Președintele Nicușor Dan ia masa cu militari români de la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu/ Foto: presidency.ro

Întrevedere și la Ministerul de Externe

Congresmanii americani s-au întâlnit, sâmbătă, și cu ministrul de Externe Oana Țoiu, la întrevedere participând și ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

Potrivit MAE, întâlnirea face parte din dialogul politic consolidat între oficiali din parcursul ultimului an, cea mai recentă întâlnire bilaterală fiind în Washington, în iulie 2026, şi din componenta abordării strategice a MAE de întărire a angajamentului bipartizan în Congresul SUA pentru parteneriatul strategic.

„Ministrul român şi Mike Rogers au discutat despre susţinerea unei prezenţe întărite în România şi pe Flancul Estic în procesul de revizuire a posturii SUA în Europa, despre dialogul constant cu SACEUR, generalul Alexus Grynkewich, şi despre National Defense Authorization Act (NDAA). Mesajul constant al părţii române a fost de a evidenţia calitatea României de Aliat responsabil şi de încredere al SUA în regiunea Mării Negre, care acţionează proactiv în vederea atingerii obiectivului unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic. Acest obiectiv se poate realiza numai printr-o coordonare transatlantică strânsă, în cadrul căreia legislativul american şi comisiile sale de profil au un rol esenţial”, a precizat ministerul într-un comunicat oficial.