Nicuşor Dan, la summitul din Finlanda: Legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică şi Marea Neagră este tot mai evidentă

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, duminică, în Finlanda, la cina de lucru oferită de premierul acestei țări, Petteri Orpo, cu ocazia summitul european dedicat regiunii arctice, de la Rovaniemi. Şeful statului a apreciat că ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecinţe directe asupra tuturor.

Nicuşor Dan, care participă duminică şi luni la Summitul Arctic de la Rovaniemi, a luat parte la cina de lucru găzduită de premierul finlandez Petteri Orpo.

„Îi mulţumesc domnului prim-ministru Petteri Orpo pentru invitaţia de a participa la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda. Securitatea Europei este o preocupare comună”, a scris Ncuşor Dan, duminică seară, pe pagina Facebook.

El a adăugat că „ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecinţe directe asupra tuturor, iar legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică şi Marea Neagră este tot mai evidentă”.

Summitul este organizat la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (respectiv preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, și înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas).

Luni, programul include vizitarea bazei militare Lapland Air Wing şi a expoziţiei „Arctic Opposites”, participarea la sesiunea de lucru „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic” şi la dejunul de lucru „The EU’s Role and Actions in the Arctic”, dar şi o conferinţă comună de presă cu liderii participanţi la summit.