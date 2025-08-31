Nicuşor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din Europa

Președintele Nicușor Dan a explicat duminică, la Chișinău, de ce a cerut coaliției ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să nu fie de 10 ani, cât a fost propus inițial, ci de 15.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, pensie specială, magistraţii din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din ţări europene”, a declarat Nicușor Dan, citat de Agerpres.

„Un aviator din România munceşte cât un aviator din Spania, un poliţist din România munceşte cât un poliţist din Franţa, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistraţii din România, şi am avut exerciţiul ăsta aproape zilnic o perioadă și săptămânal în perioada cât am fost primar, au muncit în anii aceştia de două – trei ori mai mult decât analogii lor din ţările europene şi atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că este rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne află, să îi cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi. Mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult mi se pare excesiv, pentru că ei au muncit toată perioada asta”, a explicat preşedintele.

În ceea ce privește pensiile magistraților, președintele a mai spus că cuantumul acestora ar trebui să fie decis de Parlament.

„Asta e o discuţie şi o să las Parlamentul să o tranşeze. Guvernul propune şi Parlamentul să tranşeze”, a declarat Nicuşor Dan.

„Ce am insistat eu ca nu mai mult de dublu până la ieşirea la pensie”, a mai spus Nicușor Dan.