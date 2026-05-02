Nicușor Dan merge în Armenia. Va co-prezida o dezbatere între liderii europeni despre amenințările hibride

Președintele Nicușor Dan va participa, în perioada 3-4 mai, la summitul Comunitatea Politică Europeană (CPE), organizat la Erevan, în Armenia. Tema reuniunii este „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va co-prezida, alături de președintele din Muntenegru, Jakov Milatović, masa rotundă dedicată „rezilienței democratice și amenințărilor hibride”. De asemenea, Nicușor Dan va găzdui o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securităţii energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali.

„Dezbaterile vor acoperi guvernanţa democratică, combaterea dezinformării şi a manipulării informaţionale, securitatea cibernetică, apărarea, educaţia şi monitorizarea evoluţiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale”, a transmis Palatul Cotroceni.

Conform Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va pleda pentru „o abordare mai coordonată la nivel european, instituţii puternice şi transparente şi măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării şi interferenţelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilităţile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung”.

La Erevan, Preşedintele României va lua parte şi la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova, mecanism multilateral informal de susţinere a securităţii şi rezilienţei acesteia.

Discuții și despre traficul de droguri

Șeful statului va participa și la o reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia.

Discuțiile se vor concentra pe „combaterea traficului maritim şi portuar de droguri, contracararea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor şi a corupţiei, reducerea traficului de droguri sintetice în Europa”, dar și pe adoptarea unei abordări integrate, care să includă şi dimensiunea sănătăţii publice, arată sursa citată.

Comunitatea Politică Europeană este un format de dialog între liderii europeni lansat în 2022, la inițiativa Franței, și reunește atât state membre ale Uniunii Europene, cât și țări partenere. Summiturile se organizează în alternanță între state membre UE și state partenere, Armenia asumând la această iterație rolul de gazdă.