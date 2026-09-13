Nicuşor Dan merge în Laponia, la un summit dedicat Regiunii Arctice. Cum arată agenda președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, duminică şi luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda la Rovaniemi, capitala provincială a Laponiei, în nordul țării.

Astăzi, de la ora 19.00, Nicușor Dan are programată o cină de lucru găzduită de premierul finlandez Petteri Orpo, potrivit agendei președintelui.

Luni, de la ora 09.00, Nicușor Dan va vizita baza militară Lapland Air Wing, urmând ca în jurul orei 11:15 să ia parte la o sesiune de lucru.

Un dejun de lucru va avea loc începând cu ora 12:45, urmând ca o conferință comună de presă cu liderii participanți la Summit să aibă loc la ora 14:45.

Cine participă la summit

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea este organizată la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas).

Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice.

„În cadrul dezbaterilor, Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, președintele va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică.