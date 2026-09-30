Nicușor Dan, mesaj de la Praga în timp ce Guvernul Siegfried Mureșan cere votul Parlamentului

Președintele Nicușor Dan susține că „sunt șanse bune” ca politicienii de la București să ajungă la un acord pentru a încheia criza politică.

Aflat în Cehia în vizită oficială, președintele a fost întrebat de omologul său Petr Pavel despre situația politică de la București.

„Da, am avut această întrebare, dar domnul președinte nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro-occidentală”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a adăugat că i-a explicat „foarte pe scurt ce se întâmplă în România”.

„Eu cred că politicienii, cum am mai spus-o, politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul. Și în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să se termine, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord care să termine această criză”, a mai spus Nicușor Dan.

Mesaj similar în urmă cu o zi

În urmă cu o zi, președintele a spus că „e momentul ca această criză politică să se încheie”.

„E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii – și a cetățenilor români, și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară, există consens politic pe chestiunea asta”, a declarat președintele, marți, cu o zi înainte de votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan, programat în parlament.