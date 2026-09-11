Nicușor Dan, mesaj pentru Donald Trump, într-un editorial publicat în presa conservatoare din SUA

Președintele Nicușor Dan a scris un editorial pentru publicația conservatoare The Washington Times, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în care vorbește despre „o legătură indestructibilă” dintre România și SUA și „o dragoste comună pentru libertate”.

Este încă o încercare a lui Nicușor Dan, președintele unei țări aliate SUA, de a ajunge cu mesajele publice din zona unde atât Donald Trump, cât și alți lideri conservatori își exprimă punctele de vedere.

Pe măsură ce peisajul politic din SUA se învolburează, în așteptarea alegerilor din noiembrie, se îngustează fereastra României de a discuta la înalt nivel cu actuala administrație de la Washington.

Nu doar România are această problemă. Într-un recent articol publicat pe Chatham House, Max Yoeli scrie că „Pentru aliații și partenerii Statelor Unite există o asimetrie incomodă. Un președinte care și-a făcut din provocarea unor șocuri asupra sistemului o marcă a mandatului său își păstrează capacitatea de a produce un asemenea șoc. Între timp, America însăși are o capacitate mai redusă de refacere și de reziliență. Indiferent ce se va întâmpla în noiembrie, acest lucru nu se va schimba”.

Editorialul președintelui României Nicușor Dan a fost publicat joi în Washington Times, sub titlul „Când toți românii au fost americani pentru o zi”.

„Acum douăzeci și cinci de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New Yorkul, Washingtonul și câmpurile din Pennsylvania. O zi, aparent ca oricare alta, a devenit un moment istoric de referință. A fost o zi de tragedie, doliu și comemorare în Statele Unite și în toate colțurile lumii. În același timp, a fost o zi de solidaritate, acțiune și afirmare a valorilor prețuite și împărtășite de noi toți”, își începe Nicușor Dan textul.

„Semnificație personală”

În continure, Nicușor Dan spune că aceste atacuri „lașe” care „aveau scopul de a demoraliza și umili”, „au arătat întregii lumi că sufletul unei națiuni — curajos, vizionar, plin de compasiune — era la fel de viu și de puternic ca în vremurile de la Saratoga, Gettysburg sau Omaha”.

„Această dată istorică a fost, de asemenea, una personală. La fel ca mulți dintre compatrioții mei români, simt încă — chiar și după 25 de ani — groaza, revolta și indignarea pe care le-am simțit cu toții în fața acestor atrocități. Îmi amintesc că mi-am dat seama că atacurile nu erau îndreptate doar împotriva unei țări, ci împotriva valorilor care unesc toate societățile libere”, mai scrie președintele.

„S-a întâmplat ceva remarcabil”

Șeful statului mai scrie că, în urma atentatelor din 11 septembrie, „s-a întâmplat ceva remarcabil”.

„Omenirea a învățat că durerea unei națiuni poate deveni durerea tuturor națiunilor. În acea zi fatidică, oamenii liberi de pretutindeni au fost alături de America. Într-un sens foarte real, toți românii au fost americani pentru o zi”, spune Nicușor Dan.

Cum spune Nicușor Dan că a ajutat România SUA

În continuare, Nicușor Dan spune că atacurile „au spulberat iluzia că granițele sau distanța ar putea garanta securitatea”, iar „lecția a fost dură: un atac asupra unuia s-ar putea transforma într-un atac asupra tuturor”.

„Sunt mândru că noi, românii, am înțeles imediat această lecție și am acționat cu hotărâre în acest sens de atunci încoace. Când America și-a chemat aliații și partenerii în lupta împotriva terorismului, România a răspuns prezent. Soldații, aviatorii, marinarii, ofițerii de informații și diplomații noștri au stat (și continuă să stea) umăr la umăr cu omologii lor americani în lupta pentru apărarea valorilor noastre comune, a modului nostru de viață și a idealurilor pe care se bazează civilizația noastră”, mai scrie Nicușor Dan.

Președintele a mai amintit că, începând din 2002, România „a contribuit activ la eforturile coaliției în mai multe teatre de operațiuni și misiuni importante”.

„Mii de militari români au luptat cu curaj și demnitate — iar mulți dintre ei au plătit un preț greu. Unii nu s-au mai întors acasă. Sacrificiul lor face parte din istoria alianței noastre”, mai spune președintele României.

Mesajul pentru Trump și SUA

În editorialul său, Nicușor Dan are un mesaj pentru președintele Donald Trump și SUA.

„Sprijinul României a provenit nu doar din obligațiile de alianță, ci și din convingere. Știm din propria noastră istorie că libertatea este prețioasă și fragilă. Știm că societățile democratice trebuie să rămână unite atunci când sunt amenințate.

Mesajul meu către America și către președintele Trump începe și se încheie întotdeauna astfel: România este mândră să fie un aliat de nădejde al Statelor Unite. Românii recunosc că relația noastră are o semnificație specială, înrădăcinată în istorie și în experiența comună”, spune Nicușor Dan.

Nicușor Dan spune că România onorează SUA „pentru rolul decisiv avut în încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și pentru rolul de lider asumat în lupta, întinsă pe parcursul a zeci de ani, de a ridica Cortina de Fier care ne-a divizat continentul timp de generații”.

„Această atitudine de lider continuă și astăzi, reflectată în convingerea președintelui Trump că pacea în Europa se bazează pe angajamente aliate mai solide și pe o repartizare mai echitabilă a responsabilităților”, mai scrie Nicușor Dan.

În finalul mesajului său, Nicușor Dan vorbește despre un alt episod prin care, în opinia sa, România și-a demonstrat angajamentul față de SUA.

„La începutul acestui an, am demonstrat încă o dată acest angajament prin facilitarea rapidă și publică a cerințelor operaționale americane pentru Operațiunea „Epic Fury” prin intermediul Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, subliniind hotărârea noastră de a fi alături de Statele Unite atunci când securitatea colectivă impune luarea de măsuri”, a spus Nicușor Dan.

Operațiunea „Epic Fury” este ofensiva lansată la sfârșitul lunii februarie 2026 de către SUA și Israel împotriva Iranului.

„Libertatea nu este niciodată abandonată în vremuri de încercare. Ea se dezvăluie. Pusă la încercare în fața adversității, nu poate fi învinsă de teroare, ci nu poate decât să devină mai puternică. Numai acționând în spirit de solidaritate, cu vigilență și hotărâre, putem asigura că promisiunile luminoase și universale făcute de Fondatori cu secole în urmă rămân la îndemâna tuturor — precum o zi strălucitoare de septembrie în New York, pe care nicio formă de violență nu o poate cufunda vreodată în întuneric”, conchide Nicușor Dan.