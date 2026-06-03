Nicușor Dan, noi discuții cu liderii fostei coaliții, în timp ce desemnarea premierului tot se lasă așteptată / Bolojan și Fritz au fost la Cotroceni

Nicușor Dan, la consultările de la Cotroceni din 18 mai Foto: Inquam Photos

Președintele Nicușor Dan a avut noi discuții, separate, cu Ilie Bolojan și cu Dominic Fritz, au spus surse oficiale pentru HotNews. Președintele a discutat și cu Sorin Grindenu, însă fără ca acesta să meargă la palat, mai spun sursele. Discuțiile au loc în timp ce negocierile privind desemnarea noului premier sunt înțepenite.

În repetate rânduri, surse oficiale au înaintat diferite termene apropiate pentru un anunț legat de numele premierului. Anunțul întârzie însă. Motivul?

Nicușor Dan insistă că viitorul premier trebuie să aibă sprijinul majorității parlamentare. Intervine însă matematica parlamentară și pozițiile partidelor din fosta coaliție care rămân neschimbate.

Bolojan și Fritz, primii chemați la Cotroceni

Astfel, negocierile și discuțiile continuă. Nicușor Dan a avut noi discuții cu liderii partidelor pe care le consideră „pro-occidentale”.

Ilie Bolojan a fost primul chemat de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, spun surse oficiale pentru HotNews. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc marți.

Discuția s-a încheiat fără un deznodământ favorabil președintelui, pentru că poziția PNL este neschimbată: refuză să formeze o nouă coaliție cu PSD și nici nu vor să susțină un Guvern din care fac parte social–democrații.

Următorul la discuții a fost Dominic Fritz, care a mers miercuri dimineață la Cotroceni.

USR are o poziție similară cu PNL. Ambele partide au respins, în plus, și ideea de a susține un posibil Guvern de tehnocrați din care să facă parte apropiați ai PSD, „așa-zișii tehnocrați care au carnetul de partid în buzunar” – cum i-a numit Radu Miruță, ministrul USR al Apărării.

„Neavând sprijin politic, un premier tehnocrat se va bloca la prima dispută politică pe alocare de resurse pe o anumită reformă”, a avertizat marți și senatorul USR Ștefan Pălărie.

Sorin Grindeanu a discutat și el cu președintele

Sorin Grindeanu nu a fost chemat astăzi la Cotroceni, însă șeful PSD vorbește des cu președintele, potrivit informațiilor HotNews. De asemenea, liderul PSD a fost săptămâna trecută la Cotroceni.

Spre deosebire de PNL și USR, social-democrații sunt deschiși ideii de premier tehnocrat, ar accepta chiar varianta Eugen Tomac.

„Eugen Tomac mi se pare o alegere potrivită. Sorin Grindeanu mi se pare o soluție și mai potrivită”, a declarat marți Marian Neacșu.

Sorin Grindeanu a vorbit cu mai mulți președinți de filială, iar decizia a fost ca după desemnare să ia o decizie cu privire la susținerea viitorului premier abia după ce e clar ce va conține programul de guvernare și care va fi componenta noului Guvern.

Momentan, nici liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu a fost convocat de șeful statului.