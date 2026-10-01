Nicuşor Dan: „Nouă milioane de români sunt pe TikTok”. Președintele, avertisment privind „două realităţi paralele”

România are nevoie să devină „o societate a cunoaşterii”, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, la festivitatea de deschidere a anului universitar la Universitatea Bucureşti.

Nicușor Dan a declarat că revine „cu mare emoție” la Universitatea București, despre care spune că l-a format „nu numai ca matematician”.

„Miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reușim să fim o societate a cunoașterii, o societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile științei, o societate în care raportarea cetățenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute, în care raportarea cetățenilor la propria sănătate se face prin cunoașterea medicală, în care raportarea cetățenilor la trecutul nostru se face prin cercetarea istorică”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a îndemnat că trebuie, „fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este”.

„Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei, dar, dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este – de exemplu, nouă milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele, și direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar, și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră”, a mai spus Nicușor Dan.

„Acest îndemn este în special către cadrele didactice – dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este, pe specialitatea noastră, a fiecăruia, să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există”, a mai spus șeful statului.

Adresându-se studenților, Nicușor Dan i-a îndemnat să profite de acești ani. „Cunoașterea este una din cele mai mari bucurii ale vieții umane, dacă nu cea mai mare. Este un timp pe care îl aveți pentru a vă dezvolta, pentru a afla. Profitați de timpul ăsta cât puteți”, a spus președintele.