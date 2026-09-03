Nicușor Dan, pentru prima dată la o ședință a CSM. Întrebarea pe care președintele i-a pus-o procuroarei generale

Nicușor Dan a mers în premieră, joi, la ședința plenului Consiliului Superior al Magistraturii, unde a stat aproximativ zece minute.

Pe lângă membrii CSM, la ședință participă și Lia Savonea, președinta instanței supreme, și Cristina Chiriac, procurorul general.

Președintele Nicușor Dan a întrebat-o pe Cristina Chiriac despre deficitul de personal din parchete și despre fluxul de dosare din ultimii ani.

În dialogul cu procuroarea generală Cristina Chiriac, Nicușor Dan a spus că este un susținător al relației dintre parchete și poliție:

„E un moment bun, după instalarea noului guvern, oricare ar fi acesta, să discutăm despre resursele parchetelor și despre relația cu Poliția. Avem experiența și maturitate să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă. Eu sunt un susținător al relației dintre poliție și parchete”.

După ce i-a întrebat pe membrii CSM dacă mai au întrebări pentru el, nemaifiind, a anunțat ca pleacă. El a stat la ședința CSM aproximativ zece minute, timp în care a interacționat doar cu procuroarea generală, singurele întrebări fiind adresate ei.

Plenul CSM s-a reunit, joi, pentru a analiza mai multe chestiuni privind activitatea Parchetului General, concursurile de admitere în magistratură și funcționarea instituției, conform unui comunicat al CSM.