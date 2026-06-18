Nicușor Dan: Portugalia și Slovacia vor ajuta România cu echipamente antidronă

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi că Portugalia şi Slovacia s-au oferit să furnizeze echipamente anti-dronă României, în contextul măsurilor de consolidare a securității pe Flancul Estic al NATO.

„Vești bune de la Bruxelles pentru consolidarea securității României! Ca urmare a efortului și muncii depuse de țara noastră, în concluziile Consiliului European va fi menționat subiectul dronelor care au pătruns pe teritoriul național, ceea ce va însemna o atenție suplimentară acordată Flancului Estic și o întărire a proiectelor dedicate, precum Eastern Flank Watch”, a scris șeful statului într-o postare pe Facebook.

Potrivit președintelui, oferta a fost anunțată în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO, desfășurată joi dimineață. El a precizat că cele două țări se alătură altor state aliate care au anunțat deja contribuții pentru consolidarea capacităților de apărare ale României.

„Mai mult, la Reuniunea miniștrilor apărării ai statelor membre NATO, care a avut loc în această dimineaţă, încă două state, Slovacia și Portugalia, au manifestat disponibilitatea de a disloca echipamente suplimentare în România pentru apărarea împotriva dronelor. Cele două state se adaugă Statelor Unite, Franței, Italiei și Spaniei, țări care contribuie sau au anunțat deja contribuții cu echipamente şi expertiză la efortul nostru de a ne proteja de incursiunea dronelor.

