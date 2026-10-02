Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump. Când s-a întâlnit cu președintele SUA

Nicușor Dan a anunțat, la mai bine de o săptămână de când a fost la New York, că s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump.

Președintele a publicat fotografia într-o postare pe X în care transmite că a fost „o onoare să se întâlnească cu președintele Donald Trump la New York, la recepția pe care a găzduit-o cu ocazia Adunării Generale a ONU”. Recepția a avut loc pe 23 septembrie, iar administrația de la București a primit fotografia joi seara de la partea americană.

„România prețuiește profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să lucrăm cu președintele Trump pentru a duce această relație specială la un nou nivel, aducând mai multă securitate și prosperitate ambelor noastre națiuni”, mai spune Nicușor Dan.

An honor to meet President Donald Trump @realDonaldTrump in New York at the reception he hosted for the UN General Assembly. Romania deeply values its Strategic Partnership with the United States. Our ambition is clear: to work with President Trump to take this special relationship to new heights and deliver greater security and prosperity for both our nations. The US military and economic presence in Romania is vital to our security and prosperity. We agree: security starts at home. Romania will do its part to strengthen its own defense and deterrence. As one of America’s closest Allies in Southeastern Europe, we will keep delivering on our commitments. The United States can count on Romania. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 2, 2026

El a transmis că prezența militară și economică a SUA în România este „vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră”.

„Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și descurajare. Ca unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, vom continua să ne îndeplinim angajamentele. Statele Unite pot conta pe România”, a mai spus Nicușor Dan .

Tradițional, la astfel de reuniuni, liderii care participa sunt invitați să se fotografieze individual cu președintele american înainte ca recepția să înceapă. Premierul pakistanez, Shehbaz Sharif și președintele din Muntenegru, Jakov Milatovic, au publicat tot astăzi fotografia cu președintele american. La fel a făcut și Saida Mirziyoyeva, șefa Administrației Prezidențiale din Uzbekistan, care e și fiica cea mare a președintelui țării, Shavkat Mirziyoyev.

Președintele a fost la New York săptămâna trecută, de pe 19 septembrie până pe 23. Acolo, a participat la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și a avut mai multe întâlniri bilaterale cu lideri precum premierii Armeniei și Libanului, dar și cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation.