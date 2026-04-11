Nicușor Dan s-a fotografiat la mănăstirea Cornu cu politicieni locali, ambii membri PSD, unul aflat la al nouălea mandat. „Funcția nu te separă de oameni”

Președintele Nicușor Dan a mers în Vinerea Mare la mănăstirea Cornu din județul Prahova. Apariția lui Nicușor Dan a fost prezentată de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu (PSD), care s-a fotografiat cu președintele și apoi a publicat imaginile pe contul său de Instagram.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei”, a scris Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova, care este și liderul filialei PSD, în descrierea care însoțește imaginile cu Nicușor Dan.

Un primar dintre cei mai longevivi

Într-una din fotografiile publicate de acesta este surprins și primarul PSD al comunei Cornu, Cornel Nanu, care stă în dreapta lui Nicușor Dan.

Cornel Nanu este unul dintre cei mai longevivi primari din țară, edil din 1992. Primarul din Cornu este la al nouălea mandat, ales cu 87% dintre voturi în 2024.

„Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor”, a mai scris Virgil Nanu, președintele CJ.

„M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a încheiat președintele CJ Prahova descrierea care însoțește imaginile.