Nicușor Dan se declară „suporter” al energiei nucleare / Ce a spus președintele despre retehnologizarea de 3 miliarde de euro a Reactorului 1 de la Cernavodă

„Energia nucleară este o chestiune de securitate națională”, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor civile de construcție din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Cernavodă.

Președintele a precizat că nuclearul reprezintă 20% din necesarul de energie electrică al României, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

„Și am ținut să fiu azi aici pentru că nu numai că este o investiție de 3 miliarde de euro pe care o începem, ci pentru că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv, care a început poate acum 100 de ani – Horia Hulubei și alții cercetători, Institutul de Fizică Nucleară și toate lucrările până acum”, a spus Nicușor Dan.

„Lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea Centralei 1, reactoarele 3 și 4, pentru care lucrările sunt în curs – sunt un suporter al acestora, inclusiv lucrările pentru reactoarele modulare mici de la Doicești”, a precizat preşedintele.

Nicușor Dan: Inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite

Nicușor Dan consideră că state precum Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, „sunt niște parteneri pe care ne putem baza”, deoarece „gândesc ca noi în ceea ce privește ordinea internațională”.

„Și ultimul lucru, energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va trece. Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială, și inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite. Și, din nou, cred că aici avem un avantaj competitiv”, a mai spus Nicușor Dan.

Ce firme se ocupă de retehnologizarea Reactorului 1 şi care este valoarea contractelor

Contractul “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă” a fost semnat, la începutul anului, cu o asociere de companii. Consorțiul cu care este semnat contractul este format din canadienii de la Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, italienii de la Ansaldo Nucleare S.p.A si coreenii de la Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.

Anul trecut, lucrările erau evaluate la 1,9 miliarde de euro, fără TVA, potrivit unor documente ale Nuclearelectrica.

În urmă cu un an, Nuclearelectrica și Canadian Nuclear Partners S.A. au semnat un acord-cadru, de 240 milioane euro, pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă.

De asemenea, în noiembrie 2023, Nuclearelectrica a atribuit un contract privind furnizarea de scule și componente ale reactorului, precum si servicii de inginerie si tehnologie, necesare prelungirii duratei de viață a reactorului CANDU al Unității 1 a CNE Cernavodă. Contractul este evaluat la 545 milioane dolari americani a fost încheiat cu Candu Energy Inc. (CEI), o companie AtkinsRéalis (SNC-Lavalin Group Inc.) și Canadian Commercial Corporation (CCC), o corporație federală de stat.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996, are o capacitate instalată de 700 MWe, iar în cei 27 de ani de operare a livrat în Sistemul Energetic Național 138.388.129 MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, informează Nuclearelectrica.

După retehnologizare, Unitatea 1 a CNE Cernavodă va continua să producă aproximativ 5 TW anual și să evite eliberarea a 5 milioane de tone de CO2 anual, energia nucleară având, pe întreg ciclul de viață, cea mai redusă amprentă de carbon dintre toate sursele.