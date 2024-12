Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă va costa 1,9 miliarde de euro, fără TVA

Acționarii Nuclearelectrica se vor aduna în ședință AGA, pe 22 ianuarie 2025, pentru a aproba, printre altele, contractul “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”. Contractul va fi semnat cu o asociere de companii și este evaluat la 1,9 miliarde de euro, fără TVA, potrivit convocatorului ședinței, publicat luni.

Consorțiul cu care este semnat contractul este format din canadienii de la Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, italienii de la Ansaldo Nucleare S.p.A si coreenii de la Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.

Contract de consultanță de 240 de milioane de euro

Nu sunt singurii bani care vor fi investiți în Unitatea 1 de la Cernavodă. În vară, Nuclearelectrica și Canadian Nuclear Partners S.A. au semnat un acord-cadru pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă.

Acest acord-cadru de Project Management Organization (PMO) are o valoare aproximativă de 240 de milioane de euro. Pentru această sumă, compania canadiană va oferi servicii de management de proiect, asistență tehnică; servicii de consultanță; formare profesională specifică retehnologizarii centralei CANDU și organizarea și coordonarea punerii în funcțiune a Unității 1, până la revenirea acesteia la exploatarea comercială.

Contract de inginerie de 545 milioane dolari americani

De asemenea, în noiembrie 2023, Nuclearelectrica a anunțat că a atribuit un contract privind furnizarea de scule și componente ale reactorului, precum si servicii de inginerie si tehnologie, necesare prelungirii duratei de viață a reactorului CANDU al Unității 1 a CNE Cernavodă. Contractul este evaluat la 545 milioane dolari americani a fost încheiat cu Candu Energy Inc. (CEI), o companie AtkinsRéalis (SNC-Lavalin Group Inc.) și Canadian Commercial Corporation (CCC), o corporație federală de stat.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996, are o capacitate instalată de 700 MWe, iar în cei 27 de ani de operare a livrat în Sistemul Energetic Național 138.388.129 MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, informează Nuclearelectrica.

După retehnologizare, Unitatea 1 a CNE Cernavodă va continua să producă aproximativ 5 TW anual și să evite eliberarea a 5 milioane de tone de CO2 anual, energia nucleară având, pe întreg ciclul de viață, cea mai redusă amprentă de carbon dintre toate sursele.