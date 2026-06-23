Nicușor Dan și George Simion, față-n față la Cotroceni. „Concluzia logică” transmisă de șeful AUR

Nicușor Dan și George Simion, înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, 23 iunie 2026. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul AUR, George Simion, l-a acuzat marți pe președintele Nicușor Dan că a încălcat Constituție și că desemnările pe care le-a făcut, după demiterea Guvernului Bolojan, „reflectă voința sa personală”.

„Suntem al doilea partid al țării. Obiectivele noastre politice le-am enumerat. A fost o lună pierdută pentru ca nu am fost ascultați. Am avut dreptate cu tot ce am spus. Cine decontează această lună pierdută din vina președintelui. S-a încăpățânat să încalce Constituția. S-a dovedit că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului. Dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea lui Nicușor Dan”, a declarat Simion, după ce a discutat cu șeful statului.

George Simion a mers la Palatul Cotroceni însoțit de Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, doi dintre liderii partidului. Consultările dintre delegația AUR și președintele au durat aproximativ 10 minute.

La final, liderul celui mai mare partid de opoziție a precizat că „fără AUR nu se poate” și a făcut o propunere de prim-ministru și un program de guvernare, însă a refuzat să prezinte pe cine a nominalizat.

Liderul AUR a spus că este luată în considerare inclusiv demiterea președintelui țării, dacă va continua să încalce voinţa românilor.

„De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură și alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui toate opțiunile sunt pe masă”, a precizat Simion.

Deputatul a respins susținerea unui guvern din care nu face parte. „Altfel soluția noastră este întoarcerea la voința poporului”, a spus el.

Simion a mai cerut ca AUR să nu mai fie catalogat drept partid anti-occidental. „Astăzi președintele nu a făcut aprecieri. Mă bucur ca nu mai există calificative negative la adresa noastră”, a adăugat Simion.