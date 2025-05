Nicușor Dan spune că rolul persoanelor publice „a fost decisiv”. Cel mai greu lucru din campanie și dezbaterea pe care trebuie să o avem în societate în opinia sa

Nicușor Dan, dat câștigător al alegerilor prezidențiale de rezultatele exit-poll și cu un avans considerabil în fața lui George Simion după numărarea a 9,6 milioane de voturi, a declarat duminică seară pe B1 TV că mesajele transmise de persoanele publice în această campanie au jucat un rol „decisiv” în cursa către Cotroceni.

După numărarea a 9,6 milioane dintre cele 11,6 milioane de voturi din finala prezidențială, candidatul independent are peste 800.000 de voturi în plus față de liderul AUR.

Întrebat ce a fost cel mai greu în această campanie, candidatul independent a spus: „A fost spațiul informatic, care a fost invadat de lucruri care au fost total false și pe care n-am avut control să le combatem, asta a fost, în opinia mea, cel mai greu”.

„Noi trebuie să avem o dezbatere în societate despre care este rolul CNA, până unde este libertatea de exprimare (…), care este rolul rețelelor sociale, dacă există un arbitru pe rețele sociale sau nu, cred că sunt niște chestiuni pe care și le pune toată Europa în momentul acesta în discuție”, a adăugat Nicușor Dan.

El consideră că „lucrul fundamental” este „faptul că n-am câștigat eu, a câștigat un grup mare de oameni care a ieșit să exprime o idee”.

„În fine, am avut și o dezbatere, am avut fiecare dintre noi niște mesaje, dar lupta au dat-o zeci de mii de oameni care au ieșit să își exprime punctul de vedere despre România pe rețelele sociale și am fost absolut impresionat”, a continuat Nicușor Dan.

Candidatul independent a spus că „trebuie să schimbăm modul de a funcționa al statului român” pentru a fi recâștigată încrederea oamenilor.

„Eu dintotdeauna am fost foarte politicos cu cei care nu mă votează. Acest respect o să rămână, însă pentru a-i convinge noi chiar trebuie să schimbăm statul român. Ei mă înjură pe mine cum îi înjură pe reprezentanții partidelor politice pentru că sunt revoltați de modul în care a funcționat statul român. Noi trebuie să schimbăm modul de a funcționa al statului român astfel încât să le recâștigăm încrederea, nu o să fie ușor”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă are un mesaj și pentru contracandidatul său, George Simion, el a răspuns: „Nu, încerc să vorbesc cu susținătorii lui. El este un om politic, a făcut o campanie cum a considerat de cuviință, inclusiv verbal a fost foarte multă violență în campania lui. Eu încerc să discut cu susținătorii lui”.

Nicușor Dan spune că „au fost mult mai mulți oameni care au fost convinși că România merită o direcție europeană, merită o direcție a dialogului”.

Cu această ocazie, el a reliefat și rolul persoanelor publice și al mesajelor pe care le-au transmis.

„Foarte multe persoane publice, rolul lor a fost decisiv, adică oameni care de obicei nu se manifestă politic, oameni care sunt artiști urmăriți de sute de mii, de milioane de oameni, care au ieșit și au spus, atenție, România e într-un moment periculos. Rolul lor a fost decisiv”, a mai declarat Nicușor Dan.