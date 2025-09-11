„Nimeni în lume nu are suficiente rachete”. După intrarea dronelor rusești în Polonia, Zelenski indică Occidentului un domeniu strategic de apărare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite la o fabrică de drone, pe 19 noiembrie 2024, la Kiev, în Ucraina. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat joi pe aliații Kievului să-și regândească propriile capacități de apărare antiaeriană după incursiunile în spațiul aerian polonez ale unor drone pe care Varșovia le consideră ca fiind rusești, scrie Reuters.

Vorbind la Kiev alături de președintele finlandez Alexander Stubb, aflat în vizită, Zelenski a spus că Ucraina este „deschisă și pregătită” să ofere sprijin eforturilor aliaților săi internaționali.

Ucraina a respins numeroase atacuri aeriene de când Rusia a început războiul împotriva vecinului său, folosind o serie de arme ucrainene și furnizate de străini, de la mitraliere vechi la rachete avansate.

Zelenski a declarat că țări precum Polonia ar trebui să exploreze abordări similare pe mai multe niveluri, deoarece sistemele de rachete precum Patriot, fabricate în SUA, sunt prea scumpe pentru a fi utilizate împotriva dronelor mai ieftine folosite de Rusia.

„Nimeni în lume nu are suficiente rachete pentru a doborî toate tipurile de drone”, a afirmat Zelenski.

Cu sprijinul aliaților săi din NATO, Polonia a doborât, în noaptea de marți spre miercuri, mai multe drone care au intrat în spațiul său aerian, în ceea ce președintele polonez Karol Nawrocki a numit o provocare din partea Rusiei menită să testeze reacția Poloniei și a NATO.

Zelenski a mai declarat că Ucraina, care depinde în mare măsură de sistemele occidentale de apărare antiaeriană cu rază lungă de acțiune, dar care a dezvoltat o abordare internă sofisticată pentru a respinge atacurile rusești, este în măsură să ofere îndrumări aliaților săi în astfel de chestiuni.

Liderul de la Kiev a precizat că premierul polonez Donald Tusk a fost deja de acord să trimită reprezentanți militari în Ucraina pentru a discuta această chestiune.

Reprezentanții militari polonezi vor urma un training privind doborârea dronelor, a afirmat joi o sursă familiarizată cu aceste discuții.