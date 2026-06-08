„Nimeni nu vrea să cadă în capcană”: Rușii își anulează în masă concediile în Crimeea

Rușii au început să își anuleze în masă concediile în Crimeea pe fondul agravării crizei combustibililor din peninsulă. Între 24 mai și 6 iunie 2026, numărul rezervărilor la hoteluri din peninsulă a scăzut cu 31% față de anul precedent, iar în orașul Sevastopol cu 40%, relatează The Moscow Times.

Datele citate de Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, arată de asemenea că în restul Rusiei cifrele privind rezervările au rămas, per ansamblu, neschimbate.

Însă pentru Crimeea a crescut masiv și numărul anulărilor pentru sejururi deja rezervate: 79% dintre rezervări au fost anulate între 24 mai și 6 iunie, procentul fiind de 71% în Sevastopol. „Nimeni nu vrea să cadă în capcana lipsei de combustibil”, a declarat Aleksan Mkrtchyan, fondatorul lanțului de agenții de turism Pink Elephant.

La sfârșitul lunii mai, în Crimeea au fost introduse restricții privind vânzarea de benzină din cauza atacurilor forțelor armate ucrainene asupra autostrăzii Novorossiya, care servește drept „coridor terestru” între peninsulă și restul Rusiei.

Guvernatorul Serghei Aksyonov a anunțat apoi că în Crimeea vor fi desemnate benzinării unde turiștii ar putea alimenta înainte de a părăsi regiunea.

Nimeni nu mai merge în concediu în Crimeea cu avionul

Din cauza lipsei serviciilor aeriene regulate, transportul rutier este principalul mijloc de a ajunge în Crimeea. Conform estimărilor Ministerului Regional al Stațiunilor și Turismului, în 2025, 76% dintre vizitatorii peninsulei au folosit autobuze și mașini private, în timp ce restul de 24% au călătorit cu trenul.

Sezonul de vârf din Crimeea începe după 20 iunie. Mkrtchyan precizează că, din cauza crizei de carburanți, peninsula ar putea pierde 3-4 milioane de turiști.

El consideră că e puțin probabil ca situația să se îmbunătățească pentru a ameliora presiunile asupra sezonului estival și că turiștii care ar fi mers în Crimeea vor alege stațiunea Anapa din regiunea Krasnodar.

„Anul trecut, Crimeea a beneficiat de pe urma problemelor Anapei (n.r. din cauza unei deversări de păcură pe coasta Mării Negre), anul acesta situația va fi probabil inversă”, a concluzionat Mkrtchyan.