Ninsoare la munte – Unde este cel mai gros strat de zăpadă în România

În ultimele zile vremea a fost mai rece decât de obicei, așa că la munte a nins și stratul de zăpadă a ajuns să treacă de 30 cm la cele mai înalte stații meteo. În țară, maximele vor fi 24 de grade Celsius în următoarele zile.

Luni dimineață, cel mai gros strat de zăpadă era la stația meteo din munții Călimani: 35 cm, iar la Omu erau 29 cm, arată datele ANM. La Bâlea Lac erau 17 cm strat de zăpadă, iar în munții Țarcu, 10 cm. La stația meteo din munții Iezer stratul era de 25 cm grosime.

A nins în ultimele zile și la sub 1.500 m alt (spre exemplu la stațiunea Păltiniș de lângă Sibiu) și a fost extrem de rece la munte, cu minime ce au atins -8,2 C în Călimani pe 12 mai și -8,7 C la Omu, pe 13 mai.

La peste 2.000 m alt au fost și zile în care maxima a fost sub pragul de îngheț.

În dimineața zilei de 18 mai a fost răcoare în multe locuri din țară, iar minimele au fost de sub 2 grade Celsius și la altitudini mici.

