Celebrul Nirmal Purja, progragonistul unui documentar Netflix, și alți nouă alpinişti au murit în avalanșa de pe vârful Broad Peak din Pakistan

Renumitul alpinist Nirmal Purja și alți 9 alpiniști erau căutați de joi, după ce au fost surprinși de o avalanșă pe unul dintre cele mai înalte vârfuri din lume. Moartea lor a fost confirmată sâmbătă de compania care a organizat expediția, relatează Reuters.

„Astăzi, cu profundă tristețe și imensă durere, confirmăm că Nirmal «Nimsdai» Purja și-a pierdut tragic viața în urma avalanșei de pe Broad Peak”, a declarat compania Elite Exped, deţinută în coproprietate de Purja, într-o postare pe Instagram.

„Am primit, de asemenea, confirmarea că, din păcate, nici alți membri ai expediției nu au supraviețuit”, a adăugat compania, fără a oferi detalii.

Avalanşa în care au fost prinși cei 10 alpiniştii a avut loc joi, când încercau să urce pe vârful Broad Peak (8.051 de metri), al 12-lea cel mai înalt munte din lume, o ascensiune dificilă din punct de vedere tehnic, situat în regiunea Gilgit-Baltistan din Pakistan.

Șase dintre cei 10 alpiniști erau nepalezi, iar ceilalți proveneau din Pakistan, Oman, SUA și China.

Nirmal Purja, subiectul unui film documentar Netflix

Nirmal Purja, în vârstă de 43 de ani, a devenit cunoscut după ce a stabilit un record pentru cea mai rapidă ascensiune a celor mai înalte 14 vârfuri montane din lume: 6 luni și 6 zile.

Purja, care a servit în forțele speciale britanice ca gurkha, a urcat pentru prima dată pe Annapurna, al zecelea cel mai înalt munte din lume, pe 23 aprilie 2019, după care a început să cucerească și celelalte vârfuri de peste 8.000 de metri.

El a devenit mai cunoscut publicului larg după lansarea în 2021 a unui documentar Netflix („14 Vârfuri: Nimic nu este imposibil”) care i-a urmărit parcursul.

Dintre cele mai înalte 14 vârfuri ale lumii, opt se află în Nepal, cinci în Pakistan și unul în Tibet.

Experții în alpinism afirmă că în jur de 30 de alpiniști au reușit până în prezent să urce toate cele 14 vârfuri.