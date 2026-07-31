Zece alpiniști, inclusiv renumitul Nirmal Purja, au fost dați dispăruți după o avalanșă pe unul dintre cei mai înalți munți din lume

Cel puțin 10 alpiniști, inclusiv renumitul alpinist nepalez Nirmal Purja, au fost dați dispăruți pe muntele „Broad Peak”, după ce o avalanșă ar fi lovit o expediție aflată în secțiunea din Pakistan a masivului, au declarat vineri o asociație sportivă pakistaneză și o persoană care monitoriza ascensiunea, citate de Reuters.

Chhang Dawa Sherpa, membru al consiliului de administrație al companiei de escaladări „Seven Summit Treks” (SST) a declarat că se crede că cei 10 alpiniști au fost luați de avalanșă joi pe vârful de 8.051 de metri.

„Broad Peak”, al 12-lea cel mai înalt munte din lume, este considerat a avea una dintre cele mai dificile ascensiuni din Pakistan.

Potrivit lui Chhang, SST avea trei ghizi șerpași printre alpiniștii dispăruți. Purja, în vârstă de 43 de ani, deține recordul pentru cea mai rapidă ascensiune a celor mai înalte 14 vârfuri din lume.

„Alpine Club of Pakistan” (ACP) a anunțat că a „primit informații extrem de îngrijorătoare despre o avalanșă care a lovit o echipă de alpiniști” joi în jurul prânzului.

Muntele Broad Peak din Pakistan, FOTO: Alireza Teimoury / Dreamstime.com

Armata pakistaneză a pornit în căutarea alpiniștilor

Două elicoptere de salvare ale Aviației Armatei Pakistanului au fost trimise în zonă, a transmis ACP vineri, adăugând că „rămânem încrezători în recuperarea în siguranță a alpiniștilor dispăruți”.

ACP a precizat că expediția despre care se crede că a fost lovită de avalanșă îi includea pe Purja și alți nouă alpiniști din Nepal, Pakistan, Oman, Statele Unite și China.

„Întreaga echipă este, potrivit informațiilor, fără comunicații de la producerea avalanșei”, a transmis organizația într-un comunicat publicat joi seara.

Chhang a declarat că ultima poziție cunoscută a echipei, urmărită în momentul producerii presupusei avalanșe, era la altitudinea de 6.600 de metri, „iar de acolo au căzut direct”.

Nirmal Purja, subiectul unui film documentar Netflix

Purja a urcat pentru prima dată pe Annapurna, al zecelea cel mai înalt munte din lume, pe 23 aprilie 2019, după care a început să cucerească și celelalte vârfuri de peste 8.000 de metri.

El a devenit mai cunoscut publicului larg după lansarea în 2021 a unui documentar Netflix („14 Vârfuri: Nimic nu este imposibil”) care i-a urmărit parcursul.

Dintre cele mai înalte 14 vârfuri ale lumii, opt se află în Nepal, cinci în Pakistan și unul în Tibet.

Experții în alpinism afirmă că în jur de 30 de alpiniști au reușit până în prezent să urce toate cele 14 vârfuri.