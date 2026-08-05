Nivel foarte scăzut al Nistrului. Republica Moldova și Ucraina pregătesc măsuri anti-criză

Autoritățile din Republica Moldova evaluează împreună cu cele din Ucraina situația generată de scăderea neobișnuită a nivelul apei râului Nistru și pregătesc măsuri anti-criză, relatează miercuri EFE, citată de Agerpres.

Guvernul de la Chișinău se teme că diminuarea debitului Nistrului, râu care a scăzut la niveluri critice pe anumite secțiuni, ar putea afecta furnizarea apei către populație.

Ministrul moldovean al mediului, Gheorghe Hajder, a inspectat stația de captare a apei care alimentează orașul ucrainean Hotin, situat la nord de Republica Moldova. El a precizat că nivelul scăzut al Nistrului este efectul deficitului prelungit de precipitații din regiune, al debitului scăzut al afluenților râului și al scăderii nivelului apei lacului de acumulare ucrainean Novodnistrovsk.

În timpul inspecției la respectiva stație de captare, responsabili moldoveni și ucraineni au analizat prognozele hidrologice, scenariile de evoluție a situației și măsurile de prevenire a riscurilor. Însă prognoza meteo nu anticipează vreo evoluție pozitivă, întrucât nu sunt așteptate schimbări substanțiale în august și nivelul apei ar putea continua să scadă.

Nivel scăzut al Nistrului. Sursă foto: Ministerul Mediului al Republicii Moldova

Republica Moldova a declarat pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unei scăderi semnificative a resurselor hidrice în bazinul râului Nistru.

Autoritățile au semnalat deja că nivelul apei lacului de acumulare Novodnistrovsk din Ucraina a scăzut cu mai mult de patru metri față de anul trecut, nivelul actual al apei fiind de 112,9 metri.

Guvernul Republicii Moldova îndeamnă populația să economisească apa și asigură că situația este monitorizată constant.