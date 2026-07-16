Nivelul scăzut al Dunării provoacă îngrijorări în Ungaria

Nivelurile scăzute ale apei Dunării, care s-au apropiat de minimul istoric, au perturbat turismul săptămâna aceasta, lăsând nave de croazieră blocate la nord de Budapesta, suspendând cursele turistice de agrement și afectând un sector cu o importanță economică majoră în unele dintre țările prin care curge, relatează Reuters.

Datele Autorității Apelor din Ungaria arată că nivelul Dunării la Budapesta a scăzut joi dimineață la un minim de doar 8 centimetri de minimul istoric înregistrat în urmă cu opt ani, când au scăzut la un minim de 38 de centimetri.

Experții estimează totuși că nivelul apei va crește săptămâna viitoare.

Operatorul ungar de transport și agrement pe apă MAHART-PassNave a declarat că această scădere face parte dintr-o tendință pe termen lung și că, în pofida eforturilor companiilor de navigație și ale porturilor de a se adapta, nivelul apei coboară tot mai des sub limitele necesare pentru desfășurarea operațiunilor.

„Navele de croazieră fluvială pot încă să intre în Ungaria, însă mai multe sunt blocate sau așteaptă în porturi din cauza nivelului scăzut al apei”, a declarat miercuri seară Laszlo Somodi, directorul general al MAHART-PassNave.

Dunărea, un atu important pentru economia Ungariei

Somodi a afirmat că croazierele fluviale internaționale au devenit de departe cel mai important segment din punct de vedere economic al industriei navale din Ungaria. Pe măsură ce turismul s-a dezvoltat, transportând acum aproximativ 600.000 de pasageri anual, a generat beneficii economice extinse.

Somodi a precizat că porturile nordice Gönyű și Komárom gestionează în prezent cele mai mari volume de trafic, în timp ce mai multe nave de croazieră au rămas imobilizate în Budapesta și în orașul Mohács din sudul țării, neputându-și continua călătoria din cauza nivelului excepțional de scăzut al apei.

MAHART-PassNave a înregistrat până acum în luna iulie o scădere de 18% a rezervărilor, ca urmare a anulărilor, iar excursiile turistice către orașele situate la nord de Budapesta au fost suspendate săptămâna aceasta. Serviciile ar putea fi reluate săptămâna viitoare, dacă nivelul apei va crește conform estimărilor.

Operatorul de croaziere fluviale Avalon Waterways a anunțat la începutul acestei săptămâni că a fost nevoit să anuleze un număr redus de plecări programate, din cauza nivelului scăzut al apei de pe Dunăre, dar și pe Rin.