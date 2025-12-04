Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate 

Un studiu realizat de Reţeaua europeană de acţiune împotriva pesticidelor (PAN Europe) constată că alimentele cele mai contaminate sunt cerealele pentru micul dejun, cu concentrații medii de 100 de ori mai mari decât în apa de la robinet, potrivit The Guardian.

Cerealele consumate în mod obişnuit la micul dejun în Uniunea Europeană prezintă „niveluri ridicate” de acid trifluoroacetic (TFA), potrivit studiului. TFA este un produs secundar care apare în urma descompunerii în sol a pesticidelor ce conțin PFAS — substanțe chimice extrem de persistente, utilizate încă din anii 1950.

Analiza PAN a fost efectuată pe 65 de produse obişnuite pe bază de cereale achiziţionate în 16 ţări europene, inclusiv cereale pentru micul dejun, dulciuri populare, paste, croissante, pâine integrală şi rafinată şi făină.

„Toată lumea este expusă la TFA prin multiple căi, inclusiv alimente şi apă potabilă. Constatările noastre subliniază nevoia urgentă de a interzice imediat pesticidele PFAS pentru a opri contaminarea ulterioară a lanţului trofic”, a declarat într-un comunicat responsabila de politici în cadrul PAN Europa, Salomé Roynel.

Concluziile arată că „alimentul cel mai contaminat este un produs tipic pe bază de cereale pentru micul dejun”, deoarece în ceea ce priveşte acidul trifluoroacetic „concentraţiile medii sunt de 100 de ori mai mari comparativ cu cele din apa de la robinet”.

Studiul arată că 81,5% din probele analizate erau contaminate cu TFA, cele mai ridicate niveluri fiind înregistrate în pâinea integrală achiziţionată în Belgia – 340 micrograme pe litru (ľg/l) -, studiul PAN Europe identificând, de asemenea, 120 ľg/l în pâinea pentru prăjit.

De asemenea, analizele au arătat o concentraţie de 26 ľg în pastele italiene. PAN Europe a avertizat, însă, că acesta ar putea fi doar vârful aisbergului, în condiţiile în care a fost testată o singură probă.

O substanță extrem de „toxică pentru sistemul reproducător”

„TFA, un produs de descompunere al pesticidelor PFAS şi al gazelor fluorurate, este extrem de persistent, de mobil şi de toxic pentru reproducere. Studiile din industrie îl asociază, de asemenea, cu o calitate redusă a spermei şi cu efecte adverse asupra funcţiilor tiroidiană, hepatică şi imunitară”, a indicat PAN Europe.

Acest compus chimic hidrosolubil se acumulează în apă şi sol, unde este absorbit de plante, ceea ce ar putea explica concentraţiile mari descoperite în produse precum pâinea, pastele şi biscuiţii pentru copii.

„Toate probele au depăşit limita maximă de reziduuri prestabilită. Nu putem expune copiii la substanţe chimice toxice pentru reproducere. Acest lucru necesită acţiuni imediate”, a subliniat organizaţia de mediu, care a solicitat Comisiei Europene şi statelor membre să interzică pesticidele PFAS şi să monitorizeze conţinutul de TFA din alimente.

Executivul comunitar a limitat deja unele PFAS în produsele de consum, cum ar fi cutiile de pizza şi cosmeticele şi intenţionează să prezinte o revizuire a regulamentului REACH privind substanţele chimice în 2026.

Sursa foto: Dreamstime.com