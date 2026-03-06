Ore de foc în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale. Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran

Un bărbat trece printre ruinele unei clădiri distruse de atacurile aeriene israeliene în sudul Beirutului, pe 6 martie 2026. Credit line: AFP / AFP / Profimedia

La aproape o săptămână de la începutul războiului, Israelul a lansat atacuri masive asupra Teheranului, în timp ce Iranul a ripostat cu drone și rachete spre Israel. SUA și Marea Britanie intensifică ofensiva, în timp ce șapte țări din regiune au raportat explozii peste noapte, potrivit CNN.

Israelul a anunțat începerea unei „serii de atacuri la scară largă” împotriva infrastructurii cheie a regimului de la Teheran, în timp ce explozii puternice au fost raportate în centrul capitalei iraniene. Pe lângă atacurile din Iran, exploziile și incidentele militare au vizat alte șase țări din regiune.

În Israel, un atac hibrid cu drone și rachete a provocat explozii deasupra centrului țării, în timp ce în Liban, sudul Beirutului a fost zguduit de bombardamente israeliene care au vizat infrastructura Hezbollah.

Situația a escaladat și în statele din Golf, unde Arabia Saudită a interceptat drone și rachete deasupra capitalei Riad, iar în Bahrain, un hotel și două clădiri rezidențiale din Manama au fost lovite, provocând incendii.

În Qatar, apărarea aeriană a doborât drone care vizau baza americană Al-Udeid, în timp ce Kuweit și Emiratele Arabe Unite au activat sistemele de interceptare pentru a opri rachetele care le-au încălcat spațiul aerian.

În acest context, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat într-o conferință de presă alături de președintele Donald Trump că „puterea de foc asupra Teheranului este pe cale să crească dramatic”.

Hegseth a subliniat că decizia Regatului Unit de a permite utilizarea bazei militare Diego Garcia va facilita intensificarea atacurilor, în timp ce premierul Keir Starmer a confirmat trimiterea a patru avioane de vânătoare Typhoon suplimentare în Qatar.

Planul lui Trump pentru Teheran

Totodată, Donald Trump a oferit detalii despre intențiile sale privind o nouă conducere la Teheran.

„Vrem să intervenim și să curățăm totul”, a declarat Trump pentru NBC News într-un interviu telefonic. „Nu vrem pe cineva care să reconstruiască țara într-o perioadă de 10 ani.”

„Avem câteva persoane care cred că ar face o treabă bună”, a continuat el, deși nu a dat niciun nume.

Trump a spus că ia măsuri pentru a se asigura că aceste persoane vor supraviețui războiului, potrivit NBC News. „Da, îi urmărim”, a spus el. Într-un alt interviu acordat joi Axios, liderul de la Casa Albă a spus că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului.