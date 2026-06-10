Noapte plină de violențe în Belfast după un atac cu cuțitul. Elon Musk a instigat la proteste, ce a urmat

Protestele anti-imigranți au degenerat marți noapte în violențe în Belfast, capitala Irlandei de Nord, după ce activiști de extremă dreaptă au chemat oamenii în stradă ca reacție la un atac cu cuțitul atribuit unui refugiat sudanez, relatează The Guardian.

Marți seara, grupuri de oameni, mulți dintre ei bărbați cu fețele acoperite, au incendiat mașini și case și au blocat drumurile în Belfast și în împrejurimile orașului, la câteva ore după ce Elon Musk, Tommy Robinson – activist naționalist de extremă dreapta – și alți instigatori au îndemnat oamenii să iasă în stradă.

„Doar protestând ÎN MOD REPETAT și CU VOCE TARE se va produce o schimbare!!”, a scris marți seară Elon Musk, pe contul său de X, redistribuind o postare făcută de Robinson în care era anunțat programul și locul manifestațiilor din UK.

Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!! https://t.co/73GDcLLFwv — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026

Protestatarii au deturnat și au incendiat un autobuz Glider pe Newtownards Road, în estul Belfastului, și au dat foc mai multor mașini în apropierea Shankill Road și în Newtownabbey.

🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l'extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026

Coloane de fum se ridicau în zonă, în timp ce sirenele răsunau și un elicopter al poliției survola zona.

Serviciul de Pompieri și Salvare din Irlanda de Nord a declarat că a avut o „seară plină” marți, gestionând 256 de apeluri de urgență între orele 19:00 și miezul nopții.

Pompierii au intervenit la 62 de incidente, majoritatea având loc în zona metropolitană Belfast.

Proteste ceva mai temperate au fost în Antrim, Bangor și Ballymena, iar în Newtownabbey două mașini au fost incendiate. La Londra, un grup de aproximativ 60 de protestatari s-a adunat în Piața Parliamentului, acuzând poliția de „trădare” și încercând să-i provoace pe unii ofițeri.

WATCH: Homes were set ablaze in Belfast, Northern Ireland, as protests intensified following an l attempted beheading.



VIA: @AZ_Intel_ https://t.co/bAs6Os8JsK pic.twitter.com/be0XXzbSX9 — Breaking911 (@Breaking911) June 9, 2026

Violențele au izbucnit la câteva ore după ce poliția a pus sub acuzare un solicitant de azil în vârstă de 30 de ani, originar din Sudan, pentru tentativă de omor în legătură cu un atac cu cuțitul petrecut luni seara în nordul orașului Belfast, în urma căruia un bărbat a fost rănit grav. Scena de o violenţă extremă a fost filmată şi postată online.

Atacul a stârnit o condamnare unanimă din partea clasei politice britanice.

The sleeping GIANT has awoken in Ireland! https://t.co/FvyON5zPcl pic.twitter.com/hawjbFxIRd — Alex Jones (@RealAlexJones) June 10, 2026

Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O’Neill, a condamnat actele de violență de peste noapte și a avertizat cu privire la „încercările periculoase de a exploata” atacul.

„Grupurile de bărbați mascați care alungă familiile din casele lor prin incendiere nu reprezintă altceva decât o lașitate dezgustătoare. Acest lucru nu are nicio legătură cu spiritul comunitar. Este pur și simplu o formă de banditism”, a declarat Michelle O’Neill, într-o postare pe rețelele de socializare.

Anterior, O’Neill a îndemnat oamenii să nu se lase influențați de postările de pe rețelele de socializare pentru a provoca tulburări.

„Toți acei oameni care alimentează tensiunile în spațiul rețelelor de socializare, care se bucură să intensifice tensiunile, nu ne reprezintă. Suntem oameni buni și nu vreau să văd pe nimeni trăind în frică”, a mai spus ea.