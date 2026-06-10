Noi alerte cod galben de furtuni și vijelii în mare parte din țară. ANM a actualizat prognoza meteo

Meteorologii au emis miercuri dimineață trei alerte cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile începând de astăzi de la prânz și până joi, la ora 21.00.

Prima alertă cod galben de furtuni este valabilă în cursul acestei zile, de la ora 12.00 până la ora 21.00.

Zonele afectate sunt nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Alerta cod galban de ploi valabilă între 10 iunie, ora 12 – 10 iunie, ora 21

Ulterior, de mâine dimineață, de la ora 05.00 și până la ora 10.00 intră în vigoare un al doilea cod galben de ploi și vânt puternic.

Vizate sunt județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50…70 km/h) și izolat vijelii, descărcări electrice și averse (15…25 l/mp).

Codul galben de ploi și vânt valabil între 11 iunie, ora 05 – 11 iunie, ora 10

Joi, peste jumătate din țară intră sub cod galben de furtuni, când este în vigoare un alt cod galben, de la ora 10.00 până seara, la ora 21.00.

Astfel, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp.

Codul galben de vreme instabilă valabil între 11 iunie, ora 10 – 11 iunie, ora 21

ANM precizează că astfel de fenomene vor fi în noaptea de joi spre vineri (11/12 iunie) în majoritatea zonelor, iar pe parcursul zilei de vineri (12 iunie) mai ales în jumătatea estică a țării.