Noi alerte meteo de furtuni emise acum de ANM. Unde va ploua torențial

Meteorologii au emis, marți dimineață, noi avertizări de vreme extremă pentru azi și mâine.

Zone din nordul și nord-estul Munteniei, precum și din nordul Dobrogei vor fi sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pe parcursul zilei de marți, între 12 și 23.

Confom ANM, în acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Cod galben de vijelii în intervalul 9 iunie, ora 12 – 9 iunie, ora 23

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Munteniei și al Dobrogei, în estul Olteniei și sudul Moldovei.

Cod galben de vijelii și miercuri

De asemenea, un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ va fi în vigoare miercuri, 10 iunie, în intervalul orar 10-21, pentru județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Cod galben de vijelii în intervalul 10 iunie, ora 12 – 10 iunie, ora 21



Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul regiunilor din partea de sud și est a țării, a mai precizat ANM.