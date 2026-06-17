Noi dezvăluiri din investigația privind afacerile imobiliare ale lui Adrian Veștea. „Eu nu m-am întâlnit niciodată cu ei”

La două luni după ce Adrian Veștea vindea pe persoană fizică un teren în Râșnov unei firme private contra sumei de 630.000 de euro, același Veștea semna, de această dată în calitate de primar, certificatul de urbanism și autorizația de construire a unui complex de lux, a scris miercuri site-ul de investigații Snoop.

Publicația Snoop a vorbit și cu celălălt semnatar al documentelor.

În plus, Snoop dezvăluie toate hârtiile semnate de primarul Veștea pentru firma căreia îi vânduse terenul.

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Actualul premier desemnat Adrian Veștea a vândut în august 2007, pe vremea când era primar al Rășnovului un teren către firma North Capital Baltikum, înregistrată în România de un grup de oameni de afaceri norvegieni. Pentru vânzarea terenului, Veștea a încasat circa 630.000 de euro, potrivit investigației Snoop.

Firma intenționa să construiască aici un complexul de lux denumit Cold Mountain Luxury Resort, ridicat aproape de zona unde s-a filmat, în 2003, pelicula de Oscar cu același nume, în care au jucat Nicole Kidman, Jude Law, Renée Zellweger, Philip Seymour Hoffman, Natalie Portman și Donald Sutherland în distribuție.

Semnează primarul

Dar legătura dintre Veștea și firma North Capital Baltikum nu avea să se oprească doar la vânzarea terenului. Pe octombrie 2007, la două luni după ce a cumpărat terenul de la Veștea, firma North Capital Baltikum SRL a depus la primărie o cerere pentru un certificat de urbanism.

Arhitectul-șef a întocmit un referat. Certificatul de urbanism a fost semnat de primarul Adrian Veștea și de secretarul general Stelian Dogariu.

„Da, am semnat, pentru că așa cere legea”, a explicat Dogariu, în dialogul cu Snoop purtat în biroul său din Primăria Râșnov.

„Dar eu nu m-am întâlnit niciodată cu norvegienii sau cu alți reprezentanți ai firmei”, a insistat secretarul general al instituției. „Alții s-au întâlnit”, a spus Dogariu, unul dintre cei mai longevivi funcționari publici din primărie. „Am aplicat aceeași regulă ca și în alte cazuri: nu mă întâlnesc cu cei cărora le dăm avize sau aprobări”, a mai spus secretarul general.

Rugat să explice autorizațiile către firmă într-un limbaj mai ușor de înțeles de către oameni, el a spus că primăria e ca un guvern care a propus relația cu firma Consiliului Local care este ca un Parlament. El spune că nu a comentat implicarea și semnăturile primarului Adrian Veștea de pe aceste documente.

Certificatul de urbanism semnat și de Veștea. Sursa: Snoop.ro

Au urmat și alți pași

Pasul 2: La inițiativa primarului Adrian Veștea s-a înaintat Consiliului Local Râșnov o Hotărâre de Consiliu Local (HCL) de avizare a investiției imobiliare pe terenurile cumpărate de firmă. Firma achiziționase două terenuri, potrivit extraselor de carte funciară atașate către primărie.

📍Unul de 40.000 de mp.

📍Al doilea de 6.270 mp.

Pasul 3: HCL-ul privitor la construcția North Capital Baltikum SRL a mers la Consiliul Județean Brașov. A fost avizat pozitiv de către Comisia Tehnică a CJ Brașov pe 14 martie 2008.

Pasul 4: Primarul Veștea „a inițiat”, conform limbajului din legea 215/2001 (în vigoare atunci), Hotărârea de Consiliu Județean pentru aprobarea documentației PUZ cerută de North Capital Baltikum SRL.

Pasul 5: În aprilie 2008, cu o lună înainte de începerea lucrărilor din teren, a fost eliberată Autorizația de Construire. Au semnat-o primarul Adrian Veștea, secretarul general Stelian Dogaru și arhitectul-șef Dănuța Teleanu.

Citește investigația completă pe site-ul Snoop.