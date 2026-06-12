Noi documente clasificate publicate de Pentagon privind OZN-urile arată sfere luminoase în nord-vestul SUA

Anomalii anormale neidentificate în documentele Pentagonului (imagine cu caracter ilustrativ generată cu ajutorul AI)

Pentagonul a publicat vineri un al treilea lot de documente clasificate anterior privind presupuse observări de OZN-uri, care includ relatări despre sfere luminoase, uneori roșii, văzute de persoane din nord-estul Statelor Unite, relatează Reuters.

Primele două loturi au fost făcute publice pe 8 mai și 22 mai. Președintele Donald Trump a accelerat publicarea unor rapoarte ale guvernului american privind obiecte zburătoare neidentificate, într-un proces de dezvăluire început la sfârșitul anilor 1970.

Publicarea de vineri a ceea ce Pentagonul numește „fenomene anormale neidentificate” (UAP) a inclus 72 de documente provenite de la FBI, CIA și Pentagon și conține mărturii, înregistrări video și reprezentări artistice. Relatările din mai multe dosare fac referire la observarea unor sfere în aceeași zonă generală din nord-estul Statelor Unite.

Un document din februarie citează interviuri realizate de FBI cu două persoane care au raportat că au văzut într-o seară o lumină extrem de puternică în mijlocul curții din spatele casei lor. Identitatea persoanelor intervievate și locația lor exactă au fost cenzurate.

Una dintre persoane „a descris culoarea roșie ca fiind strălucitoare și frumoasă și a spus că (cenzurat) nu mai văzuse niciodată o asemenea nuanță de roșu”, potrivit raportului FBI.

Sfera roșie, cu un diametru de aproximativ un metru, conținea în centru un „soare alb de plasmă” de mărimea unei mingi de baschet, se arată în document.

Reprezentare artistică în documentele Pentagonului privind fenomenele anormale neidentificate, FOTO: Military Image / Alamy / Profimedia

Mărturii în documentele Pentagonului despre OZN-uri

Persoanele respective au observat o a doua sferă, iar cele două păreau legate între ele în timp ce se îndepărtau. Câteva săptămâni mai târziu, persoanele au spus autorităților că au văzut mai multe sfere albe zburând deasupra caselor la o altitudine mult mai mare, potrivit raportului FBI.

Un interviu similar, realizat în iulie 2025, făcea referire la relatări anterioare despre astfel de sfere.

„Această observație a avut loc la mai puțin de 25 de mile de locul unde au fost raportate observările «Triangle Orbs», «Red Orb Rotation» și «Orbs Over the Pond», într-o zonă bine cunoscută de martori și slab populată”, se arată în raportul FBI.

Un incident din octombrie 2024 descrie o sursă de lumină aflată sub linia orizontului, plutind deasupra unui iaz.

Un alt obiect misterios, fotografiat de pilotul unui avion, FOTO: SWNS / Profimedia

„Obiectul luminos semăna cu o «sferă asemănătoare plasmei», care își schimba intermitent forma și luminozitatea. Uneori, sursa principală de lumină părea să se separe în puncte luminoase mai mici”, potrivit raportului.

„Aceste documente, ascunse mult timp în spatele clasificărilor secrete, au alimentat numeroase speculații – iar acum a venit momentul ca poporul american să le vadă cu ochii săi”, a declarat Pete Hegseth, șeful Pentagonului, într-un comunicat.