Noi fonduri europene în România: Perioada de accesare a celor 165 milioane EUR pentru brutării, făbricuțe de bere sau de lactate și pentru alte afaceri în producția de alimente. Ghidul oficial și lista codurilor CAEN eligibile DR-23

Bancnote euro. Foto: Richard Lewisohn / ImageSource / Profimedia

S-a anunțat perioada în care antreprenorii din toată România vor putea solicita ajutoare de până la 10 milioane EUR pentru brutării sau maximum 3 milioane EUR pentru făbricuțe de bere sau de produse lactate, precum și pentru alte afaceri din sectorul procesării alimentare, prin intervenția DR-23 finanțată din fonduri europene. Antreprenorii au la dispoziție Ghidul oficial de finanțare și lista codurilor CAEN eligibile. 

