Noi informații despre venirea lui Michelle Obama la București

Fosta primă doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama vine pentru prima dată în România și va avea o apariție la un eveniment de business și tehnologie ce are loc la București.

Michelle Obama va aterizat la București în jurul miezului nopții și va fi cazată la un hotel din centrul Capitalei.

Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro și conform surselor din mediul politic, aceasta nu are prevăzute în agendă întâlniri nici cu președintele Nicușor Dan, nici cu premierul Ilie Bolojan.

La ce conferință va vorbi Michelle Obama în România

Fosta primă-doamnă a Statelor Unite ale Americii va urca pe scenă în a doua zi a conferinței, joi, 18 septembrie, de la ora 16.00, și va avea un dialog de o oră cu Beatrice Cornacchia, vicepreședinta executivă, responsabilă de marketing și comunicare a Mastercard în zona Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Soția fostului președinte Barack Obama, care a condus SUA din 2009 până în 2017, poate fi ascultată pe Impact Stage, la Impact Bucharest. Ea va vorbi despre parcursul său profesional, dar și despre copilăria pe care a avut-o în Chicago, conform organizatorilor.

Alături de Michelle Obama, la conferință participă și foști sportivi de performanță, precum Simona Halep și Horia Tecău.

Prezența lui Michelle Obama la Impact Bucharest a dus la filtre de securitate și o pază înăsprită la locul evenimentului, scrie Digi24.

Impact Bucharest are loc la un salon de evenimente de la Piața Presei Libere din București. Prețul unui bilet la acest eveniment a pornit de la 350 de euro, pentru cele pre-sale și a ajuns la 600 de euro în săptămâna de dinainte de eveniment.